Мирный план США, подготовленный с участием России, предусматривает сокращение украинских войск, полный выход ВСУ из Донбасса, заморозку фронта в Херсонской и Запорожской областях и возвращение России в G8. Издание Axios обнародовало все 28 пунктов проекта документа. Администрация Дональда Трампа оказывает сильное давление на украинские власти, рассчитывая, что Киев согласится одобрить план до 27 ноября, пишет FT .

Подробности

Высокопоставленный чиновник Белого дома признал в комментарии Axios, что этот план «непростой» для Украины, но США считают, что война должна закончиться, если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

По данным Axios, США обсуждали план с российским представителем Кириллом Дмитриевым, а после этого – с советником президента Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым. Американский чиновник отметил, что администрация рассматривает документ как «живой», который может быть изменен на основе дальнейших переговоров. По его словам, Украина положительно восприняла целый ряд пунктов и смогла включить некоторые свои предложения.

Полный текст плана

1. Будет подтвержден суверенитет Украины.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет проведен диалог по решению всех вопросов безопасности и созданию условий для деэскалации с целью обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена до 600 000 человек.

7. Украина должна внести в Конституцию положения о не вступлении в НАТО, а Альянс, в свою очередь, соглашается закрепить в уставе, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска в Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии от Штатов:

США получат компенсацию за предоставление со своей стороны гарантий;

если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;

если Россия вторгнется в Украину, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут возобновлены, признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены;

если Украина безосновательно запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут признаны недействительными.

11. Украина имеет право на членство в Европейском союзе и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос рассматривается.

12. Глобальный пакет мероприятий по восстановлению Украины:

создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли (в частности, это технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект);

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной в совместном восстановлении, развитии, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны территорий для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов (развитие инфраструктуры, добыча полезных ископаемых и природных ресурсов, Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий).

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

отмена санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом частном случае;

Соединенные Штаты заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в отраслях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов добычи редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

Россию снова пригласят в Большую восьмерку.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по возобновлению и инвестированию в Украину;

США получат 50% прибыли от этого;

Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины;

замороженные в Европе средства будут разморожены, а остальные замороженные российские средства будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в конкретных сферах;

этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по безопасности для содействия и обеспечения соблюдения всех положений настоящего Соглашения.

16. Россия закрепит в законодательстве свою политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. США и Россия договорятся о продолжении действия договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая Договоры СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределена поровну между Россией и Украиной – 50:50.

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию и толерантности к разным культурам и искоренению расизма и предубеждений:

Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств;

обе страны согласятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;

вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.

21. Территории:

Крым, Луганская и Донецкая области будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами;

в Херсонской и Запорожской областях будет заморозка вдоль текущей линии столкновения, а за соответствующей линией будет определяться контроль над территориями;

Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

украинские войска будут выведены из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая России. Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону.

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, а также будут достигнуты договоренности о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Для решения нерешенных вопросов будет создан гуманитарный комитет:

всех пленников и тела, которые остались, обменяют по принципу «всех на всех»;

все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены;

будет внедрена программа воссоединения семей;

будут приняты меры по облегчению страданий жертв конфликта.

25. Через 100 дней в Украине пройдут выборы.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.

27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение будут введены санкции.

28. После того, как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят в согласованные пункты для начала выполнения соглашения.

Администрация Трампа оказывает сильное давление на украинские власти, рассчитывая, что Киев согласится одобрить план ко Дню благодарения, который в США будут отмечать 27 ноября, пишет FT со ссылкой на украинских чиновников. Однако собеседники издания отмечают, что эти сроки вряд ли будут соблюдены. По словам источников, сейчас Киев готовит встречное предложение для Трампа.

Контекст

19 ноября иностранные СМИ написали о том, что действующие и бывшие американские и российские чиновники подготовили мирный план для завершения войны РФ против Украины.

Европа и Украина должны поддержать мирное соглашение с Россией, чтобы оно сработало. Такое мнение высказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Мы как европейцы всегда выступали за достижение длительного, устойчивого и справедливого мира, и приветствуем любые усилия, направленные на это. Естественно, чтобы любой план работал, он должен привлекать Украину и Европу. Украинцы и европейцы должны согласиться на эти планы», – сказала она.

В Белом доме все же выражают оптимистичные надежды согласовать рамки завершения войны в Украине до конца месяца.

Президент Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время намерен обсудить его с Дональдом Трампом.