Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:51 хвилин
Президент Франции Эмманюэль Макрон потерял своего пятого премьер-министра за три года. Почему Франция погрузилась в политический кризис и какие риски это создает?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Во Франции – исторический антирекорд. Премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку всего через 27 дней после своего назначения и только через 14,5 часов после формирования правительства.
Условий оставаться премьером нет, политические силы в Национальной ассамблее преследуют собственные партийные амбиции и ведут себя так, будто имеют большинство, раскритиковал Лекорню парламент сразу после отставки.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.