Президент Франции Эмманюэль Макрон потерял своего пятого премьер-министра за три года. Почему Франция погрузилась в политический кризис и какие риски это создает?

Во Франции – исторический антирекорд. Премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку всего через 27 дней после своего назначения и только через 14,5 часов после формирования правительства.

Условий оставаться премьером нет, политические силы в Национальной ассамблее преследуют собственные партийные амбиции и ведут себя так, будто имеют большинство, раскритиковал Лекорню парламент сразу после отставки.