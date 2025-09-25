Проєвропейська партія президентки Молдови Маї Санду може втратити контроль на урядом після парламентських виборів, що відбудуться у найближчу неділю. Натомість шанс посилити свої позиції мають проросійські політики. Які наслідки це матиме для Молдови та які ризики несе Україні? Розбір Forbes Ukraine.