Шанс для проросійських політиків. Партія президентки Молдови ризикує втратити більшість у парламенті на найближчих виборах. Чотири сценарії та три ризики для України

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

Чинна президентка Молдови Мая Санду ризикує програшем її партії PAS на виборах. Які наслідки для України? /Getty Images

Чинна президентка Молдови Мая Санду ризикує програшем її партії PAS на парламентських виборах 28 вересня. Які наслідки для України? Фото Getty Images

Проєвропейська партія президентки Молдови Маї Санду може втратити контроль на урядом після парламентських виборів, що відбудуться у найближчу неділю. Натомість шанс посилити свої позиції мають проросійські політики. Які наслідки це матиме для Молдови та які ризики несе Україні? Розбір Forbes Ukraine.

У Молдові 28 вересня відбудуться парламентські вибори, які в західних медіа вже охрестили вирішальними для долі країни.

Минулого року проєвропейська президентка Мая Санду у другому турі переобралась на президентських виборах, а підтримку шляху до ЄС на референдумі забезпечили лише голоси діаспори.

