Проєвропейська партія президентки Молдови Маї Санду може втратити контроль на урядом після парламентських виборів, що відбудуться у найближчу неділю. Натомість шанс посилити свої позиції мають проросійські політики. Які наслідки це матиме для Молдови та які ризики несе Україні? Розбір Forbes Ukraine.
У Молдові 28 вересня відбудуться парламентські вибори, які в західних медіа вже охрестили вирішальними для долі країни.
Минулого року проєвропейська президентка Мая Санду у другому турі переобралась на президентських виборах, а підтримку шляху до ЄС на референдумі забезпечили лише голоси діаспори.
