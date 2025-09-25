Проевропейская партия президента Молдовы Майи Санду может потерять контроль над правительством после парламентских выборов, которые состоятся в ближайшее воскресенье. В то же время шанс усилить свои позиции есть у пророссийских политиков. Какие последствия это будет иметь для Молдовы и какие риски несет Украине? Разбор Forbes Ukraine.

В Молдове 28 сентября пройдут парламентские выборы, которые в западных медиа уже окрестили решающими для судьбы страны.

В прошлом году проевропейский политик Майя Санда во втором туре была переизбрана на президентских выборах, а поддержку пути в ЕС на референдуме обеспечили лишь голоса диаспоры. Теперь Санду сталкивается с риском лишиться большинства ее партии PAS в парламенте. А у пророссийских сил есть шанс добраться до правительственных кресел.