Шанс для пророссийских политиков. Партия президента Молдовы рискует потерять большинство в парламенте на ближайших выборах. Четыре сценария и три риска для Украины

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
6 хв читання

Чинна президентка Молдови Мая Санду ризикує програшем її партії PAS на виборах. Які наслідки для України? /Getty Images

Действующий президент Молдовы Майя Санду рискует проигрышем ее партии PAS на парламентских выборах 28 сентября. Каковы последствия для Украины? Фото Getty Images

Проевропейская партия президента Молдовы Майи Санду может потерять контроль над правительством после парламентских выборов, которые состоятся в ближайшее воскресенье. В то же время шанс усилить свои позиции есть у пророссийских политиков. Какие последствия это будет иметь для Молдовы и какие риски несет Украине? Разбор Forbes Ukraine.

В Молдове 28 сентября пройдут парламентские выборы, которые в западных медиа уже окрестили решающими для судьбы страны.

В прошлом году проевропейский политик Майя Санда во втором туре была переизбрана на президентских выборах, а поддержку пути в ЕС на референдуме обеспечили лишь голоса диаспоры. Теперь Санду сталкивается с риском лишиться большинства ее партии PAS в парламенте. А у пророссийских сил есть шанс добраться до правительственных кресел.

