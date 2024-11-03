Вибори в Молдові. Діюча президентка Мая Санду лідирує з невеликим відривом

У другому турі президентських виборів у Молдові перемагає чинна президентка Мая Санду після підрахунку бюлетенів з 94,3% дільниць, свідчать результати Центральної виборчої комісії.

Ключові факти

Другий тур виборів президента Молдови відбувся, повідомила ЦВК. За її даними, у виборах взяли участь понад 1,5 млн громадян, з яких понад 320 000 – за кордоном.

Після підрахунку бюлетенів з 94,3% дільниць, проєвропейська діюча президентка Молдови Мая Санду набирає 51,27%, а висунутий проросійською соцпартією Александр Стояногло – 48,73.

Контекст

Росія масово втручається у другий тур президентських виборів, заявив радник із національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру в соцмережі Х. «Спроба з високим потенціалом спотворити результат. Влада перебуває у стані підвищеної готовності», – написав він.

Водночас поліція Молдови зафіксувала в Молдові 126 порушень, серед яких фотографування виборчого бюлетеня, псування бюлетенів, несанкціоновані передвиборчі плакати тощо. Зокрема, правоохоронці розслідують організоване підвезення виборців до дільниць, де вони мали голосувати в другому турі президентських виборів, у країні і за кордоном.

У першому турі президентських виборів у Молдові, що відбулися 20 жовтня, чинна проєвропейська президентка Мая Санду перемогла, отримавши 42,4% голосів, другий – кандидат проросійської Партії соціалістів Олександр Стояногло з 25,9%.

Після першого туру чинний Санду звинуватила «злочинні угруповання», які працюють з «іноземними силами» у спробах підкупу виборців.

Але більша драма розгорнулась довкола євроінтеграційного референдуму, який проходив паралельно. Лише після врахування голосів діаспори на закордонних дільницях шальки терезів схились до 50,38% – за вступ до ЄС.

Результат референдуму має схвалити Конституційний суд. Після цього євроінтеграція стане частиною Конституції Молдови, яка разом з Україною у червні відкрила переговори про вступ до ЄС.

Що призвело до хиткої підтримки євроінтеграції в Молдові та які висновки з цієї історії має зробити Україна, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.