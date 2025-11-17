Японія – країна, яку колись називали «економічним дивом», сьогодні бореться з хронічною стагнацією економіки. Якщо не вжити рішучих кроків, це матиме непоправні наслідки для глобальної економіки та несе безпекові ризики. Новопризначена прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі має шанс витягнути країну із застою. Але її економічна політика поки що викликає сумніви. Чи стане вона японською Маргарет Тетчер? Аналіз від головреда Forbes US Стіва Форбса

Чи зможе нова премʼєр-міністерка Японії – і перша жінка на цій посаді – Санае Такаїчі врятувати країну від глибокої економічної кризи, яка також зашкодить США та решті вільного світу?

Такаїчі, яка щойно обійняла посаду, є великою прихильницею Маргарет Тетчер. За 11 років на посаді премʼєр-міністерки Великої Британії, з 1979 по 1990 рік, «Залізна леді» перетворила свою країну, яку називали «хворим чоловіком Європи», з економічно слабкої держави, охопленої інфляцією та з високими податками, на економічного лідера.

Тетчер різко знизила податки, зламала руйнівну силу профспілок Великої Британії, приборкала інфляцію та проводила потужну зовнішню політику, яка сприяла перемозі в Холодній війні проти Радянського Союзу.

Прем'єр-міністерка Японії та лідерка керівної партії Японії, Ліберально-демократичної партії (ЛДП), Санае Такаїчі, 4 жовтня 2025 року, Токіо. Фото Getty Images

Держборг, податки та слабка єна

У тому ж дусі Такаїчі виступає за значне збільшення витрат на оборону, щоб протистояти агресивності Китаю, яка зростає. Вона прагне зміцнити військові та економічні звʼязки Японії зі США.

На жаль, економічна політика Такаїчі, яка в основному є продовженням чинного курсу її попередників, не зможе вивести країну з небезпечного економічного провалля.

Протягом багатьох років уряд Японії витрачав бюджетні кошти у великих масштабах і підвищував податки.

Державний борг Японії пропорційно майже вдвічі перевищує борг США. З 1999-й по 2024 рік Банк Японії проводив деструктивну політику нульових відсоткових ставок. Фінансові установи, перебуваючи під сильним тиском уряду, накопичували державні облігації, ринкова вартість яких значно нижча за балансову.

Японія перевантажена податками. Сукупні податки на заробітну плату складають понад 32%, тоді як у США – 15,3%.

Що гірше, в Японії немає ліміту на доходи. У США ліміт для податків на соціальне страхування складає $176 100. Ставка корпоративного податку в Японії може сягати майже 35%, залежно від розміру компанії. Максимальна ставка для фізичних осіб становить 45%.

Національна валюта Японії – єна – залишається слабкою. Такаїчі ж наполягає на черговому пакеті стимулювання економіки – такому ж, якими Японія славнозвісна.

Хто така Санае Такаїчі Санае Такаїчі стала премʼєр-міністеркою Японії 21 жовтня 2025 року, будучи першою жінкою на цій посаді в історії країни. Її обрання стало історичним моментом, а її політичний шлях характеризується як консервативний. Такаїчі – членкиня Ліберально-демократичної партії Японії та колишня міністерка внутрішніх справ і комунікацій, а також міністерка економічної безпеки. Вона стала першою жінкою-лідеркою партії.

Політичні погляди: Такаїчі відома своїми консервативними, націоналістичними та антифеміністичними поглядами. Вона виступає за перегляд статті 9 конституції Японії, яка забороняє вступ країни у збройні конфлікти, та за збільшення обороноздатності Японії.

Виклики: На посаді премʼєр-міністра Такаїчі стикається з низкою викликів, зокрема з інфляцією в країні, напруженою ситуацією у сфері безпеки та необхідністю формування нового кабінету міністрів.

Нічого спільного з «тетчеризмом»

Податкові пільги в стилі Тетчер? Забудьте про це. Зміни в оподаткуванні незначні, а у 2026 році планується запровадження додаткового корпоративного податку.

Наитомість Такаїчі має застосувати рішучий підхід до економіки в стилі Тетчер.

На жаль, з незрозумілих причин, впливове Міністерство фінансів Японії ненавидить знижувати податки. Навпаки – з 1990-х років відомство просуває непопулярне їх підвищення.

Японія перебуває у стані економічної дезорієнтації вже понад 30 років, і нова прем’єрка повинна чітко зрозуміти причини цього застою.

Після цього їй доведеться застосувати свої значні політичні навички, щоб домогтися проведення в країні реформ в стилі Тетчер, починаючи зі значного зниження податкових ставок.

Тривала стагнація Японії різко контрастує з разючим економічним злетом після Другої світової війни, з кінця 1940-х до 1980-х років. В той час в Японії систематично знижувалися податки, жорстко контролювалися державні витрати, а єна була стабільною. Приголомшливі темпи зростання економіки – як результат таких дій. Наприкінці 1980-х років американські та європейські ЗМІ описували Японію як «економічного гіганта, що нестримно зростає».

Потім Японія збилася з курсу, відмовившись від економічної моделі, яка забезпечувала її довоєнний економічний прорив. Це призвело до чинного фінансового та монетарного хаосу.

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, 28 жовтня 2025 року в Йокосуці, Японія. Фото Getty Images

Глобальні ризики

Якщо ситуація не зміниться, занепад Японії матиме глобальні наслідки.

Девальвація єни вдарить по інших основних світових валютах, які зараз і так знаходяться в нестабільному стані. Боргові ринки буде штормити, а уряди будуть схильні до того, щоб центральні банки викуповували непотрібні нікому облігації, які інакше не можна буде продати. Це прямий шлях до чергового витка інфляції.

Геополітичні наслідки такої кризи стануть політичною манною для Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану, не кажучи вже про інших негативних гравців на світовій арені.

Успіх премʼєр-міністерки Такаїчі стане успіхом усього вільного світу.