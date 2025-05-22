Зробити Україну знову великою. Рецепт українського дива, дві поради Трампу та медіа у епоху TikTok і YouTube. Інтерв'ю з головредом Forbes Стівом Форбсом

Стів Форбс, 77, онук засновника бренду Forbes та нинішній головред видання, є давнім поборником економічної свободи, а також – прихильником Дональда Трампа. Що він думає про ситуацію, яка складається у світовій політиці та глобальній економіці зараз? Та як радить чинити Україні, щоб стати успішною країною? Інтерв'ю.
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