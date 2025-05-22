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Зробити Україну знову великою. Рецепт українського дива, дві поради Трампу та медіа у епоху TikTok і YouTube. Інтерв'ю з головредом Forbes Стівом Форбсом

Петро Чернишов /Олександр Чекменьов
Петро Чернишов
Контриб’ютор Forbes
Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes

10 хв читання

Майбутнє України залежить від мирного врегулювання війни. Після цього Україні слід орієнтуватися на приклади Гонконгу, Сінгапуру та Швейцарії, створюючи відкриту економіку. /ілюстрація Ілля Колесник

Петро Чернишов та Стів Форбс. Майбутнє України залежить від мирного врегулювання війни. Після цього Україні слід орієнтуватися на приклади Гонконгу, Сінгапуру та Швейцарії, створюючи відкриту економіку. Фото ілюстрація Ілля Колесник

Стів Форбс, 77, онук засновника бренду Forbes та нинішній головред видання, є давнім поборником економічної свободи, а також – прихильником Дональда Трампа. Що він думає про ситуацію, яка складається у світовій політиці та глобальній економіці зараз? Та як радить чинити Україні, щоб стати успішною країною? Інтерв'ю.

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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