Інфляція на споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем становила 0,9%, з жовтнем 2024 року – 10,9%. Базова інфляція в жовтні порівняно з вереснем – 0,6%, з жовтнем 2024 року – 10,2%. Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% (порівняно з 11,9% у вересні). Споживчі ціни у жовтні зросли на 0,9% проти попереднього місяця. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Деталі

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%. Найбільше зросли ціни на яйця (+11,0%) та овочі (+10,4%). На 7,1–1,0% підвищилися ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири. Водночас подешевшали фрукти (-2,6%), цукор, рис і макаронні вироби (-0,2…-2,6%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,5%, насамперед через подорожчання тютюнових виробів на 2,2%.

Транспорт подорожчав на 0,1% за рахунок зростання вартості проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Натомість проїзд у залізничному транспорті подешевшав на 5,0%.

Одяг і взуття зросли в ціні на 7,9% (одяг +8,6%, взуття +7,1%).

Освітні послуги подорожчали на 12,1%, зокрема: вища освіта +16,3%, середня освіта +8,2%.

Контекст

У 2024 році Національний банк України (НБУ) неодноразово коригував прогноз інфляції, але щоразу занижував її реальний рівень. У січні очікувалося 8,6% на кінець року, у квітні показник знизили до 8,2%, а в жовтні, коли фактична інфляція вже сягнула 8,3%, прогноз різко підняли до 9,7%. Проте за підсумками року інфляція становила 12%, значно перевищивши всі офіційні оцінки.

Через систематичне недооцінення інфляції НБУ був змушений кардинально переглянути монетарну політику. Початкові плани поступового зниження облікової ставки у 2025 році поступилися місцем обережнішому курсу: спочатку йшлося про можливе пом’якшення, але вже до грудня регулятор перейшов до її підвищення – це стало повною протилежністю попередній стратегії.

У серпні 2024 року темпи річної інфляції сповільнилися до 13,2% (з 14,1% у липні). Споживчі ціни в цьому місяці знизилися на 0,2%, повторивши динаміку попереднього місяця.

У вересні 2025 року НБУ залишив облікову ставку без змін – на рівні 15,5%. Цей показник залишається незмінним з березня 2025 року.