Інфляція на споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем становила 0,9%, з жовтнем 2024 року – 10,9%. Базова інфляція в жовтні порівняно з вереснем – 0,6%, з жовтнем 2024 року – 10,2%. Річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% (порівняно з 11,9% у вересні). Споживчі ціни у жовтні зросли на 0,9% проти попереднього місяця. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%. Найбільше зросли ціни на яйця (+11,0%) та овочі (+10,4%). На 7,1–1,0% підвищилися ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири. Водночас подешевшали фрукти (-2,6%), цукор, рис і макаронні вироби (-0,2…-2,6%).
- Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 1,5%, насамперед через подорожчання тютюнових виробів на 2,2%.
- Транспорт подорожчав на 0,1% за рахунок зростання вартості проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Натомість проїзд у залізничному транспорті подешевшав на 5,0%.
- Одяг і взуття зросли в ціні на 7,9% (одяг +8,6%, взуття +7,1%).
- Освітні послуги подорожчали на 12,1%, зокрема: вища освіта +16,3%, середня освіта +8,2%.
Контекст
У 2024 році Національний банк України (НБУ) неодноразово коригував прогноз інфляції, але щоразу занижував її реальний рівень. У січні очікувалося 8,6% на кінець року, у квітні показник знизили до 8,2%, а в жовтні, коли фактична інфляція вже сягнула 8,3%, прогноз різко підняли до 9,7%. Проте за підсумками року інфляція становила 12%, значно перевищивши всі офіційні оцінки.
Через систематичне недооцінення інфляції НБУ був змушений кардинально переглянути монетарну політику. Початкові плани поступового зниження облікової ставки у 2025 році поступилися місцем обережнішому курсу: спочатку йшлося про можливе пом’якшення, але вже до грудня регулятор перейшов до її підвищення – це стало повною протилежністю попередній стратегії.
У серпні 2024 року темпи річної інфляції сповільнилися до 13,2% (з 14,1% у липні). Споживчі ціни в цьому місяці знизилися на 0,2%, повторивши динаміку попереднього місяця.
У вересні 2025 року НБУ залишив облікову ставку без змін – на рівні 15,5%. Цей показник залишається незмінним з березня 2025 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.