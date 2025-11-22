Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:54 хвилин
Україна на роздоріжжі: прийняти мирний план, далекий від ідеалу, чи втратити важливого союзника. Як правильно діяти у цій ситуації, коли здається, що конструктивний підхід більше не спрацює?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Вчора, 21 листопада стали відомі 28 пунктів плану США щодо завершення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна переживає один із найтяжчих моментів в історії та опинилася перед складним вибором: «Або прийняти важкі 28 пунктів, або важка зима», – додав він.
Як Україні діяти в ситуації, коли головний партнер, здається, втомився і прагне завершити конфлікт за будь-яку ціну? Як вести переговори, коли здається, що конструктивний підхід уже не спрацює? Forbes Ukraine звернувся за коментарем до конфліктолога, економіста, який аналізує соціально-економічні процеси через теорію ігор, та бізнесмена з досвідом успішних переговорів.
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.