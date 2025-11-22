Україна на роздоріжжі: прийняти мирний план, далекий від ідеалу, чи втратити важливого союзника. Як правильно діяти у цій ситуації, коли здається, що конструктивний підхід більше не спрацює?

Вчора, 21 листопада стали відомі 28 пунктів плану США щодо завершення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна переживає один із найтяжчих моментів в історії та опинилася перед складним вибором: «Або прийняти важкі 28 пунктів, або важка зима», – додав він.

Як Україні діяти в ситуації, коли головний партнер, здається, втомився і прагне завершити конфлікт за будь-яку ціну? Як вести переговори, коли здається, що конструктивний підхід уже не спрацює? Forbes Ukraine звернувся за коментарем до конфліктолога, економіста, який аналізує соціально-економічні процеси через теорію ігор, та бізнесмена з досвідом успішних переговорів.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос