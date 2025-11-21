Мирний план США, підготовлений за участі Росії, передбачає скорочення українських військ, повний вихід ЗСУ з Донбасу, замороження фронту в Херсонській і Запорізькій областях та повернення Росії до G8. Видання Axios оприлюднило всі 28 пунктів проєкту документу. Адміністрація Дональда Трампа чинить сильний тиск на українську владу, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити план до 27 листопада, пише FT .

Деталі

Високопоставлений чиновник Білого дому визнав у коментарі Axios, що цей план «непростий» для України, але США вважають, що війна має закінчитися, якщо ж цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

За даними Axios, США обговорювали план із російським представником Кирилом Дмитрієвим, а після цього – з радником президента Зеленського з національної безпеки Рустемом Умеровим. Американський посадовець зазначив, що адміністрація розглядає документ як «живий», що може бути зміненим на основі подальших переговорів. За його словами, Україна позитивно сприйняла низку пунктів і змогла включити деякі свої пропозиції.

Повний текст плану

1. Буде підтверджено суверенітет України.

2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися врегульованими.

3. Очікується, що Росія не вторгатиметься в сусідні країни, а НАТО не розширюватиметься далі.

4. Між Росією та НАТО за посередництва США буде проведено діалог для розвʼязання всіх питань безпеки та створення умов для деескалації з метою забезпечення глобальної безпеки та розширення можливостей для співпраці й майбутнього економічного розвитку.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність ЗСУ буде обмежена до 600 000 осіб.

7. Україна має внести до Конституції положення про невступ до НАТО, а Альянс, у свою чергу, погоджується закріпити в статуті, що Україна не буде прийнята в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантії від Штатів:

США отримають компенсацію за надання зі свого боку гарантій;

якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантії;

якщо Росія вторгнеться в Україну, окрім рішучої скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції будуть відновлені, визнання нової території та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані;

якщо Україна безпідставно запустить ракету по Москві чи Санкт-Петербургу, гарантії безпеки будуть визнані недійсними.

11. Україна має право на членство в Європейському Союзі та отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.

12. Глобальний пакет заходів для відбудови України:

створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають (зокрема, це технології, центри обробки даних і штучний інтелект);

Сполучені Штати співпрацюватимуть з Україною в спільній відбудові, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включно з трубопроводами та сховищами;

спільні зусилля у відновленні постраждалих від війни територій для відбудови, реконструкції та модернізації міст і житлових районів (розвиток інфраструктури, видобуток корисних копалин і природних ресурсів, Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль).

13. Росія буде реінтегрована в світову економіку:

скасування санкцій обговорюватиметься й узгоджуватиметься поетапно та в кожному окремому випадку;

Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в галузях енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проєктів видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей;

Росію знову запросять до Великої вісімки.

14. Заморожені кошти будуть використані так:

$100 млрд заморожених російських активів буде інвестовано в очолювані США зусилля з відновлення й інвестування в Україну;

США отримають 50% прибутку від цього;

Європа додасть $100 млрд, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України;

заморожені в Європі кошти будуть розморожені, а решту заморожених російських коштів буде інвестовано в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який реалізуватиме спільні проєкти в конкретних сферах;

цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і розширення спільних інтересів, щоб створити потужний стимул не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу щодо Європи й України.

17. США та Росія домовляться про продовження дії договорів про нерозповсюдження і контроль над ядерною зброєю, включно з Договорами СНО-1.

18. Україна погоджується бути безʼядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізьку атомну електростанцію буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілена порівну між Росією та Україною – 50:50.

20. Обидві країни зобовʼязуються впроваджувати освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню та толерантності до різних культур та викорінення расизму та упереджень:

Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин;

обидві країни погодяться скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти;

вся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені.

21. Території:

Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема Сполученими Штатами;

у Херсонській та Запорізькій областях буде замороження вздовж поточної лінії зіткнення, та за відповідною лінією визначатиметься контроль над територіями;

Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами пʼяти регіонів;

українські війська будуть виведені з тієї частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Росії. Російські війська не входитимуть до цієї демілітаризованої зони.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобовʼязуються не змінювати ці домовленості силою. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобовʼязання.

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, а також будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна через Чорне море.

24. Для розвʼязання невирішених питань буде створено гуманітарний комітет:

усіх полонених та тіла, що залишилися, буде обміняно за принципом «всіх на всіх»;

усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей, буде повернуто;

буде впроваджено програму воззʼєднання сімей;

будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Через 100 днів в Україні відбудуться вибори.

26. Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни та погоджуються не висувати жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому.

27. Ця угода буде юридично обовʼязковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом США Дональдом Трампом. За порушення будуть запроваджені санкції.

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених пунктів для початку виконання угоди.

Адміністрація Трампа чинить сильний тиск на українську владу, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити план до Дня подяки, який у США відзначатимуть 27 листопада, пише FT з посиланням на українських чиновників. Проте співрозмовники видання зазначають, що ці терміни навряд чи будуть дотримані. За словами джерел, зараз Київ готує зустрічну пропозицію для Трампа.

Контекст

19 листопада, іноземні ЗМІ написали про те, що чинні та колишні американські й російські чиновники підготували мирний план для завершення війни РФ проти України.

Європа та Україна повинні підтримати мирну угоду з Росією, щоб вона спрацювала. Таку думку висловила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. «Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Українці і європейці також мають погодитися на ці плани», – сказала вона.

У Білому домі все ж висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамки завершення війни в Україні до кінця місяця.

Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з Дональдом Трампом.