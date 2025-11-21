«Складні 28 пунктів, або вкрай важка зима». Що сказав Зеленський у зверненні до українців

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна переживає один із найскладніших періодів в історії та стоїть перед надзвичайно важким вибором. Йдеться у його зверненні до українців 21 листопада.
- «Зараз – один із найтяжчих моментів нашої історії. Тиск на Україну – один із найсильніших. Ми можемо опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втратити ключового партнера, або прийняття складних 28 пунктів, або надзвичайно важка зима. А найгірше – це все разом і подальші ризики», – сказав він.
- Держава має працювати, необхідно припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати обʼєднано, уряд – ефективно, заявив Зеленський.
- «Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики – всі. Треба зібратись. Прийти в себе. Припинити срач. Припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об’єднано. Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми разом маємо не забувати й не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України», – сказав він.
- У перший день війни різні «ходаки» передавали різні ультиматуми щодо припинення війни, чимало з них стали частиною обмінного фонду, українська влада не зрадила Україну тоді, і не зробить цього зараз, заявив Зеленський.
- «Я пам’ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують і це замість вас підпише «в. о. президента України». Чим це закінчилося – відомо. Чимало із цих ходаків стали частиною обмінного фонду й відправилися разом зі своїми пропозиціями та пунктами «дамой, в радную гавань»», – сказав президент.
- Україна буде спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами, буде конструктивний пошук рішень із США, заявив Зеленський.
- «Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень із нашим головним партнером», – сказав президент. Він додав, що пропонуватиме альтернативи до плану із 28 пунктів, Україна не дасть ворогу приводів звинуватити її в небажанні миру.
- «Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде», – заявив Зеленський.
Контекст
19 листопада низка впливових західних видань повідомила, що представники США та Росії спільно працюють над проєктом мирного плану щодо припинення війни в Україні. Деталі пропозиції – за посиланням.
Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що будь-яка мирна угода матиме шанс на успіх лише за умови повної підтримки з боку України та Європейського Союзу. У Білому домі висловлюють обережний оптимізм і розраховують узгодити загальні рамки припинення вогню ще до кінця листопада.
Президент Володимир Зеленський вже отримав текст американських пропозицій і найближчим часом планує обговорити їх у прямій розмові з Дональдом Трампом.
