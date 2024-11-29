Швидкий німець. Концерн Rheinmetall найшвидше в Європі адаптується до потреб, що створила українсько-російська війна. Чим він може допомогти Україні?

У липні 2024 року видання CNN повідомило, що контррозвідки США і Німеччини зірвали замах на генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. За даними розвідки США, за планом ліквідації Паппергера стояла РФ. Такі наміри Москви – показовий доказ, що діяльність Rheinmetall є викликом і небезпекою для агресивних планів Росії. Forbes Ukraine запропонував старшому аналітику Центру ініціатив «Повернись живим» Миколі Бєлєскову пояснити, у чому важливість німецького концерну для європейської безпеки та української перемоги.

І до агресії РФ проти України німецька компанія Rheinmetall була одним із ключових європейських виробників боєприпасів і бронетехніки. У 2013 році дохід сягав €4,4 млрд. Дефіцит безпеки і довіри, що його створила російська агресія на європейському континенті, породив зростання попиту на продукцію компанії Rheinmetall: уряди країн ЄС збільшили закупівлі озброєнь та боєприпасів.

Якщо у 2014 році на закупівлі озброєння і військової техніки країни ЄС витратили €23 млрд, то вже у 2022‐му – €48,6 млрд. Виторг Rheinmetall за цей час збільшився майже вдвічі, сягнувши у 2023 році €7,17 млрд. Компанія заявляла про амбіцію вже у 2024 році довести продажі до позначки €10 млрд.

Які саме розробки німецьких інженерів дозволяють компанії стрімко зростати і яка роль українського ринку?