Быстрый немец. Концерн Rheinmetall быстрее всего в Европе адаптируется к потребностям, которые создала украинско-российская война. Чем он может помочь Украине?

В июле 2024 года издание CNN сообщило, что контрразведки США и Германии сорвали покушение на генерального директора компании Rheinmetall Армина Паппергера. По данным разведки США, за планом ликвидации Паппергера стояла РФ. Такие намерения Москвы – показательное доказательство того, что деятельность Rheinmetall является вызовом и опасностью для агрессивных планов России. Forbes Ukraine предложил старшему аналитику Центра инициатив «Повернись живим» Николаю Белескову объяснить, в чем важность немецкого концерна для европейской безопасности и украинской победы.

И до агрессии РФ против Украины немецкая компания Rheinmetall была одним из ключевых европейских производителей боеприпасов и бронетехники. В 2013 году доход достиг €4,4 млрд. Дефицит безопасности и доверия, созданный российской агрессией на европейском континенте, породил рост спроса на продукцию компании Rheinmetall: правительства стран ЕС увеличили закупки вооружений и боеприпасов.

Если в 2014 году на закупки вооружения и военной техники страны ЕС потратили €23 млрд, то уже в 2022 году – €48,6 млрд. Выручка Rheinmetall за это время увеличилась почти вдвое, достигнув в 2023 году €7,17 млрд. Компания заявляла об амбиции уже в 2024 году довести продажи до отметки в €10 млрд.

Какие разработки немецких инженеров позволяют компании стремительно расти и какова роль украинского рынка?