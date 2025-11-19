Україна йде до мети, яку президент Володимир Зеленський озвучив у жовтні, – сформувати авіаційний флот зі 250 сучасних літаків, зокрема американського F-16, шведського Gripen і французького Rafale. Якщо перші вже літають у небі України, то про постачання двох останніх видів винищувачів Україна тільки підписала меморандуми з Францією та Швецією. Мова про потенційну купівлю до 100 одиниць Rafale і ще до 150 – Gripen протягом 10 років. Скільки коштує придбати й утримувати таку армію у небі – і чи потягне це наш бюджет?

Україна може отримати до 100 французьких винищувачів Rafale, вісім систем ППО SAMP-T у модернізованій версії, ракетне та інше озброєння від Франції. Постачання літаків можливе до 2035 року, йдеться у меморандумі, який президент Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон підписали у Парижі 17 листопада.

Це вже другий меморандум про оновлення авіапарку винищувачів України за останні місяці. У жовтні схожа домовленість була укладена зі Швецією на потенційне постачання 100-150 винищувачів JAS 39 Gripen E за 10 років.

Наскільки реалістичним є втілення меморандуму з Францією у життя та скільки це коштуватиме? Спойлер – багатомільярдна вартість закупівлі може стати не головною проблемою.