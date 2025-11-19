Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:42 хвилин
Україна йде до мети, яку президент Володимир Зеленський озвучив у жовтні, – сформувати авіаційний флот зі 250 сучасних літаків, зокрема американського F-16, шведського Gripen і французького Rafale. Якщо перші вже літають у небі України, то про постачання двох останніх видів винищувачів Україна тільки підписала меморандуми з Францією та Швецією. Мова про потенційну купівлю до 100 одиниць Rafale і ще до 150 – Gripen протягом 10 років. Скільки коштує придбати й утримувати таку армію у небі – і чи потягне це наш бюджет?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Україна може отримати до 100 французьких винищувачів Rafale, вісім систем ППО SAMP-T у модернізованій версії, ракетне та інше озброєння від Франції. Постачання літаків можливе до 2035 року, йдеться у меморандумі, який президент Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон підписали у Парижі 17 листопада.
Це вже другий меморандум про оновлення авіапарку винищувачів України за останні місяці. У жовтні схожа домовленість була укладена зі Швецією на потенційне постачання 100-150 винищувачів JAS 39 Gripen E за 10 років.
Наскільки реалістичним є втілення меморандуму з Францією у життя та скільки це коштуватиме? Спойлер – багатомільярдна вартість закупівлі може стати не головною проблемою.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.