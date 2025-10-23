Україна має можливість придбати у Швеції до 150 винищувачів Gripen, оплата за які може здійснюватися за рахунок заморожених російських активів. Про це пише The Guardian , посилаючись на угоду, підписану між країнами.

Деталі

Крім того, фінансування закупівлі може відбуватися за підтримки країн-союзників із «Коаліції охочих».

Раніше Україна та Швеція уклали угоду про наміри щодо співпраці у сфері розвитку авіаційних спроможностей, яка передбачає постачання Україні від 100 до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E.

Контекст

Вартість винищувача Gripen коливається від $30 до $60 млн залежно від комплектації та умов постачання. Цей літак вважається найдоступнішим винищувачем покоління 4+ (класифікація найсучасніших реактивних винищувачів), а ціна залежить від рівня модернізації.

Порівнюючи Gripen із F-16, варто зазначити, що обидва літаки мають подібну дальність польоту. Однак JAS 39 Gripen вирізняється ключовою перевагою – невибагливістю до якості злітно-посадкових смуг і простотою технічного обслуговування. За шведською військовою доктриною, ці літаки можуть базуватися навіть на автомобільних дорогах, що особливо актуально для України в умовах війни.

Крім того, JAS 39 Gripen має одну з найнижчих вартостей льотної години серед винищувачів, що є важливим для України. Для версії JAS 39C/D цей показник становить $7–8000, а для JAS 39E/F, за попередніми даними, лише $4000. Для порівняння, льотна година F-16 коштує приблизно $7–8 тисяч, а F/A-18 – від $12 до $18 000.

Наразі винищувачів Gripen виготовлено небагато – менше ніж 250 одиниць перебувають на озброєнні. Їх використовують Швеція, Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина, Малайзія, Таїланд, ПАР і Бразилія. У більшості цих країн кількість літаків обмежена, зазвичай 13–15 одиниць.