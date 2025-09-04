Мережі CSD Lab і Synevo понад півтора роки обслуговують пацієнтів за державні кошти, проте досі не отримують з цього прибутку. Чому приватні лабораторії дотують співпрацю з Національною службою здоровʼя України?

Безкоштовні аналізи надали понад 1,2 млн клієнтам, розповідає співвласник і CEO мережі CSD Lab Олександр Дудін. Компанія першою серед медлабораторій уклала контракт за програмою медичних гарантій у лютому 2023 року. Бюджет Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) на 2025 рік – 175,5 млрд грн.

Держава вчасно платить суму за контрактом, але не компенсує всі витрати, каже заступник CEO компанії Synevo Микола Скавронський. «Робимо втричі більше, і цей надлишок – за свій рахунок», – говорить він.