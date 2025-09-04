Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:19 хвилин
Мережі CSD Lab і Synevo понад півтора роки обслуговують пацієнтів за державні кошти, проте досі не отримують з цього прибутку. Чому приватні лабораторії дотують співпрацю з Національною службою здоровʼя України?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Безкоштовні аналізи надали понад 1,2 млн клієнтам, розповідає співвласник і CEO мережі CSD Lab Олександр Дудін. Компанія першою серед медлабораторій уклала контракт за програмою медичних гарантій у лютому 2023 року. Бюджет Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) на 2025 рік – 175,5 млрд грн.
Держава вчасно платить суму за контрактом, але не компенсує всі витрати, каже заступник CEO компанії Synevo Микола Скавронський. «Робимо втричі більше, і цей надлишок – за свій рахунок», – говорить він.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.