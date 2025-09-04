Forbes Digital підписка
Миллионы от государства не спасают. Synevo и CSD Lab получили от контрактов с НСЗУ тысячи клиентов, но не прибыль. Почему они продолжают сотрудничество?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

3 хв читання

Synevo csd lab безкоштовні аналізи /коллаж Анастасия Решетник

Бюджет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) на 2025 год — 175,5 млн грн Фото коллаж Анастасия Решетник

Сети CSD Lab и Synevo более полутора лет обслуживают пациентов за государственные средства, однако до сих пор не получают с этого прибыли. Почему частные лаборатории сотрудничают с Национальной службой здоровья Украины?

Бесплатные анализы предоставили более 1,2 млн клиентам, рассказывает совладелец и CEO сети CSD Lab Александр Дудин. Компания первой среди медлабораторий заключила контракт по программе медицинских гарантий в феврале 2023 года. Бюджет Национальной службы здоровья Украины (НСОУ) на 2025 год – 175,5 млрд грн.

Государство своевременно платит сумму по контракту, но не компенсирует все расходы, говорит заместитель CEO компании Synevo Николай Скавронский. «Делаем втрое больше, и этот излишек – за свой счет», – говорит он.

