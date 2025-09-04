Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:19 хвилин
Сети CSD Lab и Synevo более полутора лет обслуживают пациентов за государственные средства, однако до сих пор не получают с этого прибыли. Почему частные лаборатории сотрудничают с Национальной службой здоровья Украины?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Бесплатные анализы предоставили более 1,2 млн клиентам, рассказывает совладелец и CEO сети CSD Lab Александр Дудин. Компания первой среди медлабораторий заключила контракт по программе медицинских гарантий в феврале 2023 года. Бюджет Национальной службы здоровья Украины (НСОУ) на 2025 год – 175,5 млрд грн.
Государство своевременно платит сумму по контракту, но не компенсирует все расходы, говорит заместитель CEO компании Synevo Николай Скавронский. «Делаем втрое больше, и этот излишек – за свой счет», – говорит он.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.