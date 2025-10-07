Розробити композицію, змішати ефірні олії та продати перші десятки флаконів. Як перетворити парфумерне мистецтво на бізнес? Розповідають співвласниці Biblioteque de Parfum і Vdyh

Кількість виробників парфумів і косметики на вересень 2025 року збільшилась на третину – 792 підприємства проти 597 торік, згідно з даними YC Market та звітом Асоціації «Парфумерія та косметика України». Загальний виторг виробників парфумів і туалетної води з 2022-го зростав щорічно в середньому на 31%, а в 2024-му склав щонайменше 6 млрд грн, підрахував Forbes Ukraine на основі даних YC Market.

Запуск бренду нішевих парфумів обійдеться в кількадесят тисяч доларів, проте з першої спроби все одно можна не досягти успіху, свідчить досвід двох українських підприємиць. Попри невдалий старт виробник Vdyh за два роки досяг сотень продажів на місяць, а Biblioteque de Parfum попри повномасштабну війну вийшов на польський ринок.