Forbes Digital

Для старту – від $20 000. В Україні майже 800 виробників парфумів і косметики, але успішних крафтових брендів – злічити на пальцях. Як відкрити бізнес у нішевій парфумерії?   

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

5 хв читання

нішева парфумерія bibliotheque de parfum /Instagram-сторінка Bibliotheque de Parfum

Продукція Bibliotheque de Parfum Фото Instagram-сторінка Bibliotheque de Parfum

Розробити композицію, змішати ефірні олії та продати перші десятки флаконів. Як перетворити парфумерне мистецтво на бізнес? Розповідають співвласниці Biblioteque de Parfum і Vdyh

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Кількість виробників парфумів і косметики на вересень 2025 року збільшилась на третину – 792 підприємства проти 597 торік, згідно з даними YC Market та звітом Асоціації «Парфумерія та косметика України». Загальний виторг виробників парфумів і туалетної води з 2022-го зростав щорічно в середньому на 31%, а в 2024-му склав щонайменше 6 млрд грн, підрахував Forbes Ukraine на основі даних YC Market. 

Запуск бренду нішевих парфумів обійдеться в кількадесят тисяч доларів, проте з першої спроби все одно можна не досягти успіху, свідчить досвід двох українських підприємиць. Попри невдалий старт виробник Vdyh за два роки досяг сотень продажів на місяць, а Biblioteque de Parfum попри повномасштабну війну вийшов на польський ринок.

