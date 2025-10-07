Forbes Digital підписка
Для старта – от $20 000. В Украине почти 800 производителей духов и косметики, но успешных крафтовых брендов – сосчитать по пальцам. Как открыть бизнес в парфюмерии?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

5 хв читання

Продукция Bibliotheque de Parfum

Продукция Bibliotheque de Parfum

Разработать композицию, смешать эфирные масла и продать первые десятки флаконов. Как превратить парфюмерное искусство в бизнес? Рассказывают совладелицы Biblioteque de Parfum и Vdyh

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Количество производителей духов и косметики на сентябрь 2025 года увеличилось на треть – 792 предприятия против 597 в прошлом году, согласно данным YC Market и отчету Ассоциации «Парфюмерия и косметика Украины». Общая выручка производителей духов и туалетной воды с 2022-го росла ежегодно в среднем на 31%, а в 2024-м составила по меньшей мере 6 млрд грн, подсчитал Forbes Ukraine на основе данных YC Market.

Запуск бренда нишевых духов обойдется в несколько десятков тысяч долларов, однако с первой попытки все равно можно не добиться успеха, свидетельствует опыт двух украинских предпринимательниц. Несмотря на неудачный старт, производитель Vdyh за два года достиг сотен продаж в месяц, а Biblioteque de Parfum, несмотря на полномасштабную войну, вышел на польский рынок.

