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Перспективний сусід. Українці створили десятки тисяч компаній на польському ринку. Детальна інструкція, як відкрити бізнес в Польщі на досвіді підприємців

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

7 хв читання

Перспективний сусід. Українці створили десятки тисяч компаній на польському ринку. Детальна інструкція, як відкрити бізнес в Польщі на досвіді підприємців /колаж Анастасія Решетнік

колаж Анастасія Решетнік

Українським підприємцям до вподоби швидка реєстрація бізнесу в Польщі. Складніше – з дозволами та аналогами ЄСВ. Які процедури, документи і маркетингові канали потрібні, щоб відкритись і успішно працювати там

З початку вторгнення українці відкрили в Польщі 59 800 компаній, в першій половині 2024-го – кожен десятий новий бізнес, за даними Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). 

Фітнес-центр Integral у Варшаві Яна Сибіга запустила з місцевою партнеркою в березні 2024-го. З того часу відвідуваність зросла до 300 клієнтів на місяць, говорить вона. Економіка Польщі одна з найшвидше зростаючих в ЄС, каже Сибіга.

ВВП на душу населення в країні – $22 113 у 2023 році. В чотири рази вище, ніж в Україні, згідно з розрахунками Світового банку. Ріст ВВП – рекордні у ЄС 1,5% за другий квартал 2024-го, за даними Eurostat. 

Ведення бізнесу в Польщі не складніше, ніж в Україні, кажуть опитані Forbes підприємці. Але не без труднощів – важко знайти працівників, та залучати клієнтів через європейську політику GDPR.

Які особливості запуску бізнесу в Польщі та як українцям досягти успіху на поляні сусіда? 

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