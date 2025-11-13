Українські МСБ віддають свої текстильні відходи на переробку, наново використовують тару для косметики та впроваджують lean-виробництво – не тільки заради довкілля, а й для зростання бізнесу. Як на нього впливає ESG-підхід?

Лідери корпоративного світу звертають особливу увагу на ESG, писав Forbes Ukraine у 2021 році. Тоді ЄС зобов’язав керівників активів та інших учасників фінансових ринків звітувати, як вони враховують ESG-ризики та працюють з ними. Для великих компаній слідування цілям сталого розвитку означає доступ до більших інвестицій, вихід на міжнародні ринки та збереження конкурентоспроможності.

У 2025-му правила гри змінилися – нефінансові звіти про сталість готують не тільки великі бізнеси, що співпрацюють з ЄС, а й середні. Це вимога для компаній з річним доходом понад €40 млн, активами понад €20 млн або зі штатом у понад 250 співробітників, розповідала у колонці для Forbes Ukraine спеціалістка з міжнародних стратегічних комунікацій та ESG Олександра Литвиненко.