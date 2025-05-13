Golden Standard для компаній. Чому ESG-стандарти – це вже не просто репутація, а необхідність роботи бізнесу в Україні та ЄС? Розповідає експертка Олександра Литвиненко

Відкрилося вікно можливостей: компанії, які адаптуються зараз, отримають переваги в доступі до ринків, капіталу та міжнародних партнерств. Зволікання ж загрожує втратою конкурентоспроможності. Чому без реального впровадження ESG-стандартів вам буде складно працювати на ринках Європи? Пояснює Олександра Литвиненко, експертка з міжнародних стратегічних комунікацій та ESG, Senior PR в MacPaw

2025-й – переломний рік у впровадженні стандартів сталого розвитку для українських компаній. Бізнеси, що співпрацюють із ЄС, уже отримують запити щодо звітності за CSRD, а уряд переходить від стратегій до конкретних ESG-впроваджень.

Ще нещодавно ESG сприймали як опціональне nice-to-have для корпоративного іміджу або донорських грантів. У 2024-му це перестало бути просто репутаційним інструментом, адже в ЄС набули чинності нові стандарти нефінансової звітності – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

2025-й – це перший звітний рік, за який компанії в ЄС (і пов’язані з ними партнери, зокрема й українські) повинні будуть подавати повні ESG-звіти у 2026-му.

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Якщо раніше головними адресатами вимог були великі бізнеси, то тепер зобов’язані готувати нефінансові звіти навіть середні компанії. В минулому під звітування потрапляли близько 12 000 компаній, тепер – понад 50 000, разом з іноземними компаніями, які працюють із ЄС.

Мають звітувати компанії з річним доходом понад €40 млн, активами понад €20 млн або зі штатом у понад 250 співробітників.

Звітування має відповідати стандартам ESRS і пройти зовнішній аудит – як фінансова звітність. Це означає кінець «маркетингового ESG» – більше ніяких порожніх обіцянок компаній про екологічність без підтверджених даних. Бізнеси вже зараз повинні мати системи збору даних, щоб звітувати через рік.

ESRS на практиці

ESRS – це набір єдиних стандартів, які регулюють, що саме компанія має розкривати у своєму звіті. Звіти повинні містити не просто загальні дані про ESG-активності, а кількісні показники впливу компанії на екологію, соціальну сферу та управлінські процеси.

Також бізнеси зобов’язані розкривати ризики, пов’язані з кліматичними змінами, правами людини та корпоративним управлінням. Тепер компанії не можуть просто заявити про свою екологічну відповідальність без підтверджень. Їхні звіти повинні пройти незалежну перевірку аудиторів, як це робиться із фінансовою звітністю.

Це значно зменшує можливості для грінвошингу, коли бізнеси намагаються створити хибне враження про свою ESG-відповідальність.

Вплив на українські компанії

Навіть якщо ваша компанія не зареєстрована в Євросоюзі, вимоги ESRS все одно можуть вас стосуватися.

Три найімовірніші сценарії:

Ви експортуєте продукцію/послуги в Європу → партнери можуть вимагати ваш ESG-звіт для власного аудиту.

Ви працюєте з європейськими фондами або інвесторами → без прозорої нефінансової звітності про угоди можна забути.

Ви плануєте відкривати представництво у Європі → звітування стане обов’язковим згідно з ESRS.

У жовтні 2024 року Кабмін схвалив Стратегію гармонізації українського звітування з ESRS. Це не питання «чи впроваджувати». Це питання «коли саме». Перші, хто це зробить, матимуть конкурентну перевагу.

Ось чотири кроки, щоб підготуватися до CSRD:

Провести ESG-аудит – оцінити, які дані вже збираються, а які потрібно додати.

Почати використовувати стандарти ESRS для нефінансової звітності.

Переконатися, що компанія готова проходити зовнішній аудит ESG-звітів.

Інтегрувати автентичну ESG-комунікацію, щоб розповідати про свої ініціативи зрозумілою мовою, без «маркетингового ESG».

Українським компаніям, які працюють із ЄС, варто почати підготовку вже зараз, щоб адаптувати свої процеси до нової реальності.

ESG – ключ до глобального зростання

Для українських компаній, які прагнуть інтегруватися у глобальну економіку, впровадження ESG-стандартів – це вже не тренд, а стратегічна необхідність. Ба більше, це інструмент довіри, зростання та виживання в новому бізнес-кліматі.

Відсутність ESG-стратегії може стати реальним бар’єром для залучення інвестицій, співпраці з міжнародними партнерами чи виходу на ринок ЄС. Однак перехід до сталого розвитку не обов’язково має бути дорогим чи складним – він має бути системним.

Сьогодні прозора нефінансова звітність – це елемент risk management. Вона безпосередньо впливає на:

рішення про інвестування;

умови контрактів;

вартість капіталу;

можливість вийти на новий ринок.

Український бізнес зараз має унікальне вікно можливостей: можна стати early adopter нових стандартів, поки більшість ще спостерігає.

Вибір за вами:

Чекати регуляцій і грати в наздоганялки.

і грати в наздоганялки. Імітувати ESG і втратити довіру.

і втратити довіру. Системно впровадити ESG і виграти нові ринки, партнерства та капітал.

Це вже не про репутацію. Це про виживання і зростання в глобальній економіці.

Впровадження ESG у бізнес-рутину

Далі – покроковий план інтеграції ESG у бізнес.

Проведіть ESG-аудит. Визначте, які екологічні, соціальні та управлінські практики вже впроваджені. Важливо спиратися на міжнародні методики: GRI, SASB або TCFD.

Визначте свої ESG-пріоритети. Кожна галузь має свої «гарячі точки». Наприклад, у виробництві – викиди, у ритейлі – етичний ланцюг постачання, в ІТ – інклюзія, конфіденційність даних.

Розробіть ESG-стратегію. З чіткими цілями, відповідальними особами та вимірюваними метриками. Наприклад, «зменшити викиди на 20% до 2026 року» або «отримати ISO 14001 протягом року».

Інтегруйте ESG у корпоративну культуру. Сталість має починатися зсередини. Впроваджуйте навчання, переглядайте політики, змінюйте вимоги до постачальників.

Звітуйте за міжнародними стандартами. Якщо плануєте співпрацю з ЄС, то обов’язковим є дотримання стандартів CSRD та ESRS. Для глобального підходу – GRI або TCFD.

Будуйте автентичну ESG-комунікацію. ESG – це не PR. Це консистентна комунікація бізнесу про реальні дії, яку потрібно вести чесно. Це комунікація про шлях бізнесу. Починайте комунікацію ще на етапі запуску ініціатив, не чекаючи «ідеальних результатів».

Нагадаю, в Україні вже діє Стратегія запровадження підприємствами звітності зі сталого розвитку. Вперше на національному рівні закладено чітку мету: гармонізувати українське звітування з європейськими стандартами CSRD та ESRS.

Стратегія прямо спирається на вимоги Директиви (ЄС) 2022/2464, і її реалізація вже стартувала у 2024 році, охоплюючи період до 2030-го. Це сигнал для українського бізнесу: адаптація до ESG не лише бажана, а й законодавчо закріплена. І ті, хто діятимуть першими, отримають найкращі можливості на нових ринках.