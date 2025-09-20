Підписка від 49 грн
Інвестиції – мільйон злотих. Бренд одягу One by One відкрив перший власний магазин у Польщі. Скільки можна заробити на сусідньому ринку?

Бренд одягу One by One відкрив магазин у Польщі /надано пресслужбою

Магазин One by One у торгівельному центрі в Познані, Польща Фото надано пресслужбою

Влітку 2024 року український виробник жіночого одягу One by One відкрив представництво у Польщі, восени 2025-го – перший магазині. Які плани у засновниці бренду Лідії Сметани?

20 вересня – офіційне відкриття магазину One by One у великому ТРЦ Posnania у Познані. Асортимент схожий на український – сукні, костюми, футболки, боді, джинси, верхній одяг.

Скільки власниця One by One Лідія Сметана інвестувала у відкриття і як витримуватиме конкуренцію з потужними місцевими гравцями?

