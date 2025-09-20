Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:36 хвилин
Влітку 2024 року український виробник жіночого одягу One by One відкрив представництво у Польщі, восени 2025-го – перший магазині. Які плани у засновниці бренду Лідії Сметани?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
20 вересня – офіційне відкриття магазину One by One у великому ТРЦ Posnania у Познані. Асортимент схожий на український – сукні, костюми, футболки, боді, джинси, верхній одяг.
Скільки власниця One by One Лідія Сметана інвестувала у відкриття і як витримуватиме конкуренцію з потужними місцевими гравцями?
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.