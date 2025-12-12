Управління енергією команд: як AM Ecosystem допомагає бізнесу перейти від виснаження до стійкого довголіття та економити мільйони доларів  

Виснаження команд стає однією з найдорожчих і найменш усвідомлених проблем українського бізнесу. За даними Українського інституту майбутнього (УІМ), енергетичний потенціал українців за останні роки впав майже на третину, а презентеїзм – робота «на автопілоті» – завдає у 12 разів більших збитків, ніж офіційні лікарняні

У цих умовах превентивна медицина в компаніях перестає бути «бонусом» і стає інструментом зростання продуктивності. AM (Age Management) Ecosystem – система керування віком, що інтегрує медицину, біотехнології, штучний інтелект і освіту в єдину модель. Вона допомагає компаніям вибудувати стійке довголіття: вимірює енергію команд, відновлює її й тим самим безпосередньо впливає на фінансовий результат. Як це працює – в експлейнері Forbes BrandVoice.

Здоров’я команд у воєнний час

Протягом майже чотирьох років повномасштабної війни український бізнес працює у режимі «тривалого стресу».

За оцінками дослідження Українського інституту майбутнього (УІМ), що є у розпорядженні Forbes BrandVoice, середній рівень енергетичної стійкості українців знизився приблизно на третину, а психоемоційне виснаження так чи інакше відчувають до 86% населення. На рівні серцево-судинних захворювань це вже дає приріст 15-20% внаслідок хронічного стресу, каже доктор наук з державного управління, співзасновник та директор економічних програм УІМ Анатолій Амелін.

Це виснаження перетворюється на системний ризик для бізнесу. Компанія втрачає гроші не лише через офіційні лікарняні, а й через презентеїзм – стан, коли людина фізично присутня в офісі, але працює лише на 40-60% від потенціалу, свідчать результати дослідження УІМ.

За тими ж розрахунками, саме презентеїзм завдає бізнесу у 12 разів більших збитків, ніж прямі прогули й офіційні лікарняні.

Паралельно Україна інвестує в превенцію всього 0,15% ВВП – проти 0,8-1% у розвинених країнах, йдеться в дослідженні УІМ. Цей розрив, за словами засновника AM Ecosystem та кандидата медичних наук Євгена Шагова, лягає прямим навантаженням на бізнес: компанії фактично змушені самі будувати програми здоров’я, якщо хочуть зберегти команди продуктивними.

На цьому тлі AM Ecosystem пропонує бізнесу модель resilient longevity – керованого, стійкого довголіття, де здоров’я й енергія співробітників стають вимірюваним активом, а не «соціальним бонусом».

Чому чинна модель здоров’я не працює для українського корпоративного світу

Класична модель здоров’я, за словами Шагова, спирається на чотири базові стовпи: сон, харчування, фізичну активність і ментальну гігієну. У стабільних країнах цього достатньо, щоб додати людині до восьми років якісного життя, каже він. В українських реаліях ця база виявилася майже недосяжною.

Тривоги, обстріли, переїзди, життя між блекаутами – усе це буквально вибиває платформу здорового способу життя з-під ніг нації

У перше півріччя повномасштабної війни українці біологічно постаріли в середньому на 10 років – саме через хронічний стрес, порушений сон, переїдання «на стресі» та відсутність повноцінної фізичної активності, свідчать дані МОЗ на червень 2022-го.

До воєнного фактора додається й культурний. Шагов називає це «національною байдужістю щодо власного здоров’я». У такій моделі люди пропускають ранні сигнали виснаження, не звертаються по допомогу на ранньому етапі. У результаті компанії стикаються не з превенцією, а з наслідками – від хронічних діагнозів до критичного вигорання ключових спеціалістів, що напряму впливає на продуктивність і бізнес-результати, переконаний Євген Шагов.

На рівні економіки це означає одне: працездатних людей стає менше, а навантаження на тих, хто лишається, зростає. Компанії змушені компенсувати витрати на помилки, затримки, втрачений фокус і хронічні провали в рішенні задач – і це системно дорожче, ніж інвестиції в превенцію.

Стійке довголіття: українська модель довголіття в умовах війни

В цих умовах українська технологічна екосистема превентивної медицини та управління віком AM Ecosystem формує модель довголіття й продуктивності, здатну витримувати турбулентність воєнної України. Це не «ідеальний здоровий спосіб життя», де всі встигають на йога-ретрити й цифровий детокс, а прагматична система, розрахована на існування в середовищі хронічного стресу, пояснює Шагов.

Стійке довголіття базується на «піраміді управління віком», яку Шагов та його команда представили на Age Management Summit 2025. Піраміда включає сім взаємопов’язаних рівнів: мотивацію та освіту, базові звички, нутрицевтику, гормональний баланс – BHRT (bioidentical hormone replacement therapy, біоідентична гормональна корекція), клінічні рішення Big Pharma, високі технології оптимізації (сон, мозок, метаболізм) та інновації BioTech.

Ключовий принцип системи – інтеграція, а не окремі розрізнені рішення.

Age Management – це не лікування хвороб, а управління енергією, ресурсністю та довголіттям людини.

У AM Ecosystem технології, які зазвичай застосовують точково, поєднуються в послідовний процес. Спочатку відбувається діагностика – анкети, біомаркери, гормональний профіль, цифровий аналіз обличчя. Далі формується персональний план: сон, харчування, нутрицевтика, BHRT та інші інструменти відновлення. Наступний етап – супровід лікарів і регулярний моніторинг. Завершальний крок – вимірювання результатів за індексом енергії, динамікою біомаркерів і змінами продуктивності.

У корпоративному контексті це означає перехід від «програм благополуччя» до системного управління енергетичною стійкістю команд.

Піраміда технологій Age Management

Економіка здоров’я: чому превенція дає бізнесу високий ROI

У дослідженні УІМ-Amelin Strategy превенція розглядається як повноцінний інвестиційний інструмент. За розрахунками Анатолія Амеліна, кожна гривня, вкладена в системну профілактику, може повертати бізнесу від 3,8 до 12 гривень.

Механіка проста. По-перше, зменшується абсентеїзм – кількість днів, коли співробітники фізично відсутні на роботі. По-друге, скорочується презентеїзм: ситуації, коли люди «присутні, але неефективні». У дослідженні УІМ наведено кейс команди з 50 людей: лише дефіцит вітаміну D у цій групі призводив до 100-150 втрачених робочих днів на рік, що свідчить про прямий вплив нутрітивних дефіцитів на продуктивність.

У корпоративних програмах AM Ecosystem економічний ефект вимірюється через індекс EnergyScore – інтегральну оцінку енергетичного стану людини у відсотках. За дослідженнями Шагова, середній EnergyScore в Україні сьогодні тримається на рівні близько 60%. Після місяця персоналізованих програм у корпоративних командах цей показник зростає в середньому на 15-17 пунктів, а через два місяці – на 23, додає він.

«Якщо співробітник був ефективний п’ять годин із восьми, а через два місяці реально працює сім, це додаткові півтори години щодня, помножені на весь штат, – пояснює Шагов, посилаючись на досвід клієнтів AM Ecosystem. – Ми переводимо це в гроші і отримуємо ROI на рівні від 1 до 4, 1 до 8, інколи – від 1 до 12 протягом року».

Один із кейсів – IT-кластер на 300 співробітників. За словами Шагова, компанія інвестувала близько $130 000 у річну програму превентивної медицини, включно з кількома хвилями NRG BOX – персоналізованого набору нутрієнтів у ранкових і вечірніх саше від AM Ecosystem.

За словами Шагова, економія на «невидимих» втратах – презентеїзмі, помилках і затримках – за внутрішніми розрахунками клієнта сягнула $1,4 млн. Цей ефект узгоджується з аналітикою УІМ: як підкреслює Амелін, підвищення когнітивної продуктивності на 20-30% фактично дорівнює додатковому робочому дню на тиждень – свідчать дані дослідження.

Як AM Ecosystem впроваджує корпоративні програми здоров’я

Корпоративна модель AM Ecosystem починається з діагностики. Комбінація аналітичних опитувальників, оцінки біомаркерів, гормонального профілю та цифрового аналізу обличчя (AM FaceBot) формує «енергетичний портрет» кожного співробітника і всієї команди.

На цій основі створюються персональні треки: корекція сну й ритмів відновлення, рекомендації щодо харчування, індивідуально підібрана нутрицевтика з чіткою ціллю «енергія вранці – відновлення вночі», за потреби – гормональний баланс через BHRT (біоідентичну гормональну терапію), а також інструменти відновлення, що працюють із мозком, метаболізмом та варіабельністю серцевого ритму.

Співробітник отримує набір препаратів на місяць – ранковий і вечірній пакет. За словами Шагова, вже впродовж першого тижня більшість учасників відзначає кращу якість засинання.

Через два-три тижні з’являється відчутний приріст енергії, а через шість-вісім – фіксується стабільна когнітивна ясність – про це свідчить фідбек команд клієнтів.

Для бізнесу це підкріплюється аналітикою: компанія отримує агреговані звіти з динамікою EnergyScore, карткою ризиків по підрозділах, індикаторами втоми, сну, когнітивної стійкості. Саме ці дані стають основою для розрахунку ROI превенції – як зазначає Шагов, це вже не програми активностей, а система з вимірюваним фінансовим результатом.

AM Ecosystem як елемент державної стратегії довголіття

Корпоративний блок – лише один рівень системи, яку будує команда AM Ecosystem. Наступний – державний.

30 жовтня 2025-го в Києві відбувся Age Management Summit, підсумком якого став White Paper «Age Management – енергія нації», що пропонує план зниження біологічного віку українців на три-пʼять років до 2030 року.

У AM Ecosystem пояснюють, що NRG BOX Military і Corporate, ШІ-скринінг, AM App та AM FaceBot формують єдиний цифрово-медичний контур, який дозволяє вимірювати, прогнозувати й масштабувати превентивні рішення. Саме ця інтегрованість робить систему придатною для державного рівня: технології можуть бути вбудовані у сервіси на кшталт «Дії», забезпечуючи доступ до персоналізованої профілактики для мільйонів людей.

У White Paper, який AM Ecosystem розробляє разом з УІМ і Національною академією медичних наук (НАМН), наголошується: Україна має шанс стати першою країною, де економіка довголіття базуватиметься на реальних даних, а не деклараціях – завдяки цифровим інструментам, доказовим протоколам і масштабованості.

Міжнародний вимір цієї стратегії посилюється участю AM Ecosystem у Longevity Fest A4M у Лас-Вегасі. Там Євген Шагов у грудні цього року презентує масив даних про вплив хронічного воєнного стресу на біологічний вік та енергетичний стан українців. На його думку, такі дані формують підставу для того, щоб Україна стала світовим кейсом стійкого довголіття – країною, яка створює модель стійкого довголіття для інших держав.

Але у трикутнику «людина – бізнес – держава» саме бізнес сьогодні має найбільший потенціал запускати системні зміни, адже він безпосередньо відчуває зв’язок між енергією команд і фінансовим результатом.

В українських реаліях формула проста: здорова команда створює конкурентний бізнес і зміцнює економіку. Саме тому AM Ecosystem виходить за межі приватної медицини й перетворюється на платформу формування «енергетичного капіталу» країни – інструмент, що одночасно захищає людей, підвищує продуктивність і працює на довгострокову стійкість держави.