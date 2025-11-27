Після обстрілу у вересні, який вщент зруйнував виробництво Yofi!, хумус бренду повернувся у продаж. Як бізнес планує повертати провідну позицію на ринку, розповів директор Сергій Сязін.

РФ 7 вересня атакувала Україну 810 шахедами та 13 ракетами, серед постраждалих підприємств було виробництво хумусів Yofi!. Ніхто зі співробітників не постраждав, але виробниче приміщення не підлягало відновленню. Згоріло 50% комплексу, де Yofi! орендував площі.

Через два тижні після події директор Yofi! знайшов нове місце, але на повернення знадобився час. На два місяці поставки продукції бренду зупинилися. 20 листопада у соцмережах бренд анонсував, що хумуси Yofi! знову можна купити в магазинах.