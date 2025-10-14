Після російської атаки в ніч на 7 вересня 2025 року 50% території, на якій знаходився виробничий цех хумусів Yofi!, згоріло. Збитки бізнесу оцінюються в мільйони гривень. Як компанія долатиме кризу?

У ніч на 7 вересня РФ атакувала Україну 810 шахедами та 13 ракетами. Серед постраждалих підприємств – виробництво хумусів Yofi! площею 2000 кв. м. Компанія тимчасово припинила поставки своєї продукції, через що хумуси бренду зникли з полиць супермаркетів, помітили споживачі. Про руйнування цеху бренд розповів тільки 8 жовтня.

Yofi! – перший бренд на ринку українських хумусів. Станом на осінь 2025 року, частка компанії на ньому – близько 70%, розповів Forbes директор Сергій Сязін. Які наслідки атаки для виробництва, яка оцінка збитків і як Yofi! планує відновлюватися?

Розмову відредаговано та скорочено для зрозумілості.

Що таке Yofi! Yofi! – український виробник хумусу, який з’явився в 2010 році. Компанію заснували друзі Олег Гейлер, Ігор Бучацький та Андрій Вишневський, коли помітили, що на полицях українських супермаркетів є лише імпортний дорогий хумус. Вирішили створити локальний продукт із тією ж якістю, але за доступнішою ціною. Через 15 років хумус бренду продається в понад тисячі торгових точок по всій Україні, серед яких «Сільпо», «Ашан», «Метро», «Велика Кишеня», Novus, АТБ. Компанія також постачає продукцію до готелів Hilton і Fairmont та на АЗС SOCAR. Щороку компанія виготовляє близько 1200 тонн продукції. Виторг GoodFoods Company, що володіє брендом Yofi!, у 2023 році становив 110,4 млн грн, а в 2024-му зріс до майже 160 млн грн, за даними YouControl. Читати більше Згорнути

Як можете оцінити зростання вашого бізнесу за останній рік?

У нас завжди була тенденція на зростання. У 2024 році ми досягли обсягу продажів у близько 160 млн грн, що приблизно на 50% більше, ніж у 2023-му. У 2025 році ми очікували зростання щонайменше ще на 20%.

Як досягли таких результатів?

Ми розширювали присутність у супермаркетах, тобто канали збуту. Впроваджували нові смаки до нашої лінії продуктів із хумусу та запускали нові продукти в інших супутніх категоріях. Це й розвиток самого ринку було для нас драйвером.

Які в Yofi! конкуренти в Україні?

У нас є один постійний конкурент – це ТОВ «Зільберт Фуд», виробництво якого в Одесі. Проте Yofi! займає провідні позиції. Можливо, будуть з’являтися нові гравці. Тому будемо конкурувати за увагу споживача.

Розкажіть про виробничі потужності Yofi! до 7 вересня.

Це був новий цех на 2000 кв. м, який ми побудували якраз перед великою війною. Ми мали три виробничі лінії зі спеціалізованим обладнанням: українським, італійським та ізраїльським. Також у нас були ноу-хау з виробництва хумусу, про яке розказати на широкий загал я не можу.

Як відбулася атака на ваше виробництво?

У ніч на 7 вересня РФ здійснила комбіновану атаку на Україну. І приблизно о 6:30 ранку ракета влучила в будівлю нашого виробничого цеху в Києві. Пощастило, що ніхто з працівників не постраждав. Тоді якраз пішла нічна зміна, а денна ще не встигла перейняти пост.

Одразу поїхав на місце, де активно працювали пожежники, літали пожежні гелікоптери, заливаючи все водою. Близько 50% території комплексу, де ми орендували приміщення, згоріли.

Як оцінюєте збитки?

Збитки значні та вимірюються мільйонами гривень. Точніше сказати не можу, тому що ми все ще оцінюємо кількість втрат і будемо проводити експертизу. Але те, що виробниче приміщення не підлягає відновленню, – 100%. І хоч для нас це був шок, ми не дозволили обставинам зламати бізнес. Вирішили – обов’язково будемо відновлювати роботу. Одразу в день обстрілу я почав шукати варіанти для запуску виробничих ліній. Нове місце знайшлося за кілька тижнів.

Нова локація – яка вона?

Це правий берег Києва. Тож, сподіваємося, це безпечніше місце. Ми плануємо зробити виробництво на не меншій площі, ніж було до того, – 2000 кв. м. Можливо, буде і більше, адже потенціал для розвитку на обʼєкті є. Відновлення вже триває повним ходом. Ми планували модернізацію виробничої лінії ще до влучання, тому ще кілька місяців тому замовили нове обладнання. Частину потужностей обрали в екстреному порядку. Наші постачальники обладнання та матеріалів розуміють обставини та йдуть назустріч – надають пріоритети, скорочують терміни виробництва та доставок.

Директор Yofi!, Сергій Сязін. Фото: з особистого архіву.

Скільки часу треба, щоб Yofi! повернувся на полиці супермаркетів?

Повернемося на продуктові полиці вже в листопаді 2025 року. Це наш перший пріоритет, тому ми працюємо над відновленням цілодобово.

Чи підтримують відновлення партнери – торговельні мережі?

Всі підтримали нас із першого дня й, зокрема, швидше виплачували гроші, щоб у нас був ресурс для відновлення. Також жодна з торговельних мереж не відмовилась повернути нас на полиці після перерви. Нас чекають, і це приємно.

Що найскладніше в процесі відновлення?

Головне і найскладніше – зберегти команду. Ми втримали ядро команди, це найголовніше. Як тільки зʼявиться можливість запустити цех, будуть люди, які знають, що треба робити. Це дозволить швидко включитися в роботу.

А що для вас найцінніше в цей період?

Ми читаємо багато слів підтримки в соцмережах від споживачів, це нам дає сили та мотивацію. Думаю, що економічні питання розв’яжуться, окупність нового цеху – вже питання другорядне. Найголовніше для нас – робити та продавати найсмачніший хумус.