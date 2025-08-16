Мережа салонів краси Backstage існує понад 10 років: за цей час власники відкрили 13 локацій у Києві та ще дві – у Лондоні. Які результати у бренду за кордоном та плани на подальшу експансію?

У 2010 році в Києві відкрився перший салон краси Frederic Moreno – французька франшиза, розрахована на економ-клас. Керувати ним запросили Каріну Дубініну. Бізнес не пішов. Причини – неготовність майстрів до зарплат в економ-сегменті, необхідність користуватися дорогою продукцією бренду материнської компанії і зростання кількості салонів Frederic Moreno, які могли відкриватись недалеко один від одного, розповідає Дубініна.

У 2013-му від франшизи відмовились і в тих же локаціях відкрили власні салони Backstage, а Дубініна доєдналась до співвласників. Зараз її частка в бізнесі – 51%, розповідає підприємиця. Більшість із 13 київських локацій відкриті за участю інвесторів, їхню кількість у компанії не розкривають.