Мережа салонів краси Backstage існує понад 10 років: за цей час власники відкрили 13 локацій у Києві та ще дві – у Лондоні. Які результати у бренду за кордоном та плани на подальшу експансію?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У 2010 році в Києві відкрився перший салон краси Frederic Moreno – французька франшиза, розрахована на економ-клас. Керувати ним запросили Каріну Дубініну. Бізнес не пішов. Причини – неготовність майстрів до зарплат в економ-сегменті, необхідність користуватися дорогою продукцією бренду материнської компанії і зростання кількості салонів Frederic Moreno, які могли відкриватись недалеко один від одного, розповідає Дубініна.
У 2013-му від франшизи відмовились і в тих же локаціях відкрили власні салони Backstage, а Дубініна доєдналась до співвласників. Зараз її частка в бізнесі – 51%, розповідає підприємиця. Більшість із 13 київських локацій відкриті за участю інвесторів, їхню кількість у компанії не розкривають.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.