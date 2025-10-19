Склади індивідуального зберігання досі лишаються новинкою, але маржинальність цього бізнесу в Україні вже 30–60% . Є кілька популярних форматів: морські контейнери просто неба або бокси всередині будівель. Кожен з них може стати прибутковим. Як зайти у нішу self-storage, щоб заробляти? Який формат обрати для бізнесу? Forbes Ukraine пояснює на прикладі українських сервісів «Комора» та «Юджин Склад».

«Під час навчання у Великій Британії спостерігав, як там працює індустрія зберігання речей, був вражений її ефективністю та простотою», – розповідає Роман Хоруженко, співзасновник та СЕО сервісу зберігання речей «Комора». Коли у 2016–му у Києві почали з’являтися перші сервіси self-storage, зрозумів – час діяти, згадує він. Разом з двома партнерами – Андрієм Дьомкіним та Романом Мурачем – орендували склад на 900 кв. м неподалік київської станції метро «Деміївська». Зараз «Комора» має сім складів-приміщень у Києві та Львові загальною площею понад 11 000 кв. м. З моменту старту бізнес зріс приблизно у п’ять разів, говорить про виторг співзасновник Роман Хоруженко, не називаючи точних цифр.

Співзасновники іншого сервісу, «Юджин Склад», Даниїл Якимець та Євген Чернишенко, здають в оренду морські контейнери просто неба. Нині це пʼятнадцять локацій у Києві та Львові, а цьогорічний приріст виторгу – 70%, за даними компанії.