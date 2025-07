Святослав Амелін, учасник першого рейтингу NEXT 250 , став одним із 42 українських підприємців, які пройшли програму Stanford Ignite Ukraine. Ось 10 ключових уроків, які він виніс із цього навчання.

Враження від Стенфорда: це — «візит у паралельний світ». Там я усвідомив, наскільки відрізняються мислення та підходи до бізнесу.

Fake it till you make it — типова правда про більшість американських стартапів. Вони у своїх уявленнях і презентаціях малюють «космічні кораблі», хоча мають лише ідею. Оцінюють себе за мультиплікаторами «з неба», а не спираються на звичні показники — виторг, прибуток чи EBITDA. Тому американські інвестори звикли ставитися до цифр із недовірою, вважаючи, що стартапи завищують свої амбіції. Українські стартапи, навпаки, часто занижують власну оцінку.