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Місце великих ідей. Засновник Mebelok Святослав Амелін закінчив Стенфордську програму Ignite Ukraine для підприємців. Які висновки він зробив?

Святослав Амелін /з особистого архіву
Святослав Амелін
Контриб’ютор Forbes

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Раніше я думав: high risk — high reward. Насправді ж успішні стартапери не просто беруть на себе ризики, а вміло ними керують. /колаж Анастасія Савеленко

Раніше я думав: high risk — high reward. Насправді ж успішні стартапери не просто беруть на себе ризики, а вміло ними керують, каже засновник Mebelok Святослав Амелін Фото колаж Анастасія Савеленко

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Святослав Амелін, учасник першого рейтингу NEXT 250, став одним із 42 українських підприємців, які пройшли програму Stanford Ignite Ukraine. Ось 10 ключових уроків, які він виніс із цього навчання.

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Враження від Стенфорда: це — «візит у паралельний світ». Там я усвідомив, наскільки відрізняються мислення та підходи до бізнесу.

Fake it till you make it — типова правда про більшість американських стартапів. Вони у своїх уявленнях і презентаціях малюють «космічні кораблі», хоча мають лише ідею. Оцінюють себе за мультиплікаторами «з неба», а не спираються на звичні показники — виторг, прибуток чи EBITDA. Тому американські інвестори звикли ставитися до цифр із недовірою, вважаючи, що стартапи завищують свої амбіції. Українські стартапи, навпаки, часто занижують власну оцінку.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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