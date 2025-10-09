Бренд декоративної косметики Unico починав у 2022 році з маленької партії у 200 штук. Через три роки бізнес співпрацює з двома сотнями партнерів та відкрив третю офлайн-точку у Києві. Які рішення засновниць допомогли швидкому зростанню?

Хотіли відволіктися. Так описують рішення виготовити та продати власну косметику на початку великого вторгнення подруги-хімкині Наталя Томчишин і Наталя Лапчак. Назвали продукт «мультитаскер» через універсальність – його можна використовувати як тіні, рум‘яна та помаду. Пробну партію продали за кілька місяців і вирішили розвивати власний бренд – Unico.

На кінець 2023 року в Україні було зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів із загальним доходом 12 млрд грн, за даними дослідницької агенції Fama. В 2025-му бізнес Unico має 200 B2B-партнерів, три точки продажу у Києві та тисячні партії продуктів.