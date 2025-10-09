Бренд декоративной косметики Unico начинал в 2022 году с маленькой партии в 200 штук. Через три года бизнес сотрудничает с двумя сотнями партнеров и открыл третью офлайн-точку в Киеве. Какие решения учредителей помогли быстрому росту?

Хотели отвлечься. Так описывают решение изготовить и продать собственную косметику в начале вторжения подруги-химики Наталья Томчишин и Наталья Лапчак. Назвали продукт «мультитаскер» из-за универсальности – его можно использовать в качестве теней, румян и помады. Пробную партию продали через несколько месяцев и решили развивать собственный бренд – Unico.

К концу 2023 года в Украине было зарегистрировано 1159 производителей косметических средств с общим доходом 12 млрд грн, по данным исследовательского агентства Fama. В 2025-м бизнес Unico привлек 200 B2C-партнеров, открыл три точки продаж в Киеве и получил тысячные партии продуктов.