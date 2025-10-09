Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Не планировали успешный бизнес». Бренд косметики Unico начался с $500, цель за 2025 год – $2 млн выручки. Как это удалось?

Татьяна Капустинская
Татьяна Капустинская
Forbes

5 хв читання

Виробник декоративної косметики Unico

Бренд декоративной косметики Unico начинал с одного монопродукта, сейчас в линейке их десять. Фото: личный архив

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:14 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:14

Бренд декоративной косметики Unico начинал в 2022 году с маленькой партии в 200 штук. Через три года бизнес сотрудничает с двумя сотнями партнеров и открыл третью офлайн-точку в Киеве. Какие решения учредителей помогли быстрому росту?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Хотели отвлечься. Так описывают решение изготовить и продать собственную косметику в начале вторжения подруги-химики Наталья Томчишин и Наталья Лапчак. Назвали продукт «мультитаскер» из-за универсальности – его можно использовать в качестве теней, румян и помады. Пробную партию продали через несколько месяцев и решили развивать собственный бренд – Unico.

К концу 2023 года в Украине было зарегистрировано 1159 производителей косметических средств с общим доходом 12 млрд грн, по данным исследовательского агентства Fama. В 2025-м бизнес Unico привлек 200 B2C-партнеров, открыл три точки продаж в Киеве и получил тысячные партии продуктов.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні