Полтавський виробник напівфабрикатів Gusto одночасно формує власний роздріб та продає з полиць «Сільпо». Чи ефективна ця модель? Краш-тест від «Гудфуд вдома» та Grape

Полтавчанка Наталія Анфалова робить перші кроки на суперконкурентному ринку заморожених напівфабрикатів. І вже досягла першого значного успіху — продукт «Майстерні смаку Gusto» на полиці «Сільпо». Чи достатньо цього, щоб вижити у червоному океані, зʼясовували маркетолог Юрій Гладкий з агенції Grape та успішний конкурент з «Гудфуд вдома» Олександр Гудков.