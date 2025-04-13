Полтавський виробник напівфабрикатів Gusto одночасно формує власний роздріб та продає з полиць «Сільпо». Чи ефективна ця модель? Краш-тест від «Гудфуд вдома» та Grape

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
08:55 хвилин
Полтавчанка Наталія Анфалова робить перші кроки на суперконкурентному ринку заморожених напівфабрикатів. І вже досягла першого значного успіху — продукт «Майстерні смаку Gusto» на полиці «Сільпо». Чи достатньо цього, щоб вижити у червоному океані, зʼясовували маркетолог Юрій Гладкий з агенції Grape та успішний конкурент з «Гудфуд вдома» Олександр Гудков.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.
Розмову скорочено і відредаговано для ясності.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.