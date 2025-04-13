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Полтавський виробник напівфабрикатів Gusto одночасно формує власний роздріб та продає з полиць «Сільпо». Чи ефективна ця модель? Краш-тест від «Гудфуд вдома» та Grape

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

6 хв читання

Імпорт заморожених страв 2023 року зріс на 115% у натуральному та на 172% у грошовому вираженні порівняно з 2022‐м. /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Імпорт заморожених страв 2023 року зріс на 115% у натуральному та на 172% у грошовому вираженні порівняно з 2022‐м. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Полтавчанка Наталія Анфалова робить перші кроки на суперконкурентному ринку заморожених напівфабрикатів. І вже досягла першого значного успіху — продукт «Майстерні смаку Gusto» на полиці «Сільпо». Чи достатньо цього, щоб вижити у червоному океані, зʼясовували маркетолог Юрій Гладкий з агенції Grape та успішний конкурент з «Гудфуд вдома» Олександр Гудков.

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

Розмову скорочено і відредаговано для ясності. 

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