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Українські компанії автоматизують вимірювання задоволеності своїх клієнтів. Які онлайн‐сервіси найкраще аналізують досвід і лояльність аудиторії?
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Мережа «Чорноморка» пригощає своїх відвідувачів безкоштовною стравою в обмін на відгук про враження від візиту. Співвласниця Ольга Копилова, 42, каже, що це дає змогу визначати, наскільки гості залишаються задоволеними сервісом у її ресторанах. Компанія збирає та аналізує відгуки за допомогою сервісу Expirenza від monobank.
Системна робота з клієнтським досвідом (CX, або Customer Experience) — це спосіб перетворити нейтральних клієнтів на лояльних і запобігти появі критиків бренду, каже СЕО консалтингової агенції Totska CustomerVista Advising Наталя Тоцька. Інша цінність — можливість визначати пріоритети для поліпшення продукту, додає директорка з клієнтського сервісу маркетингової агенції MOKO Тетяна Мальшакова.
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