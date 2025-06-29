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Трекер настроїв. Forbes зібрав 10 онлайн-сервісів, що допомагають бізнесам відслідковувати клієнтський досвід. Що вони пропонують?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

1 хв читання

CX‐сервіси — це спосіб швидко зреагувати на проблему, крім цього варто раз на пів року проводити опитування клієнтських очікувань /Ілюстрація Аліна Кохан

CX‐сервіси — це спосіб швидко зреагувати на проблему, крім цього варто раз на пів року проводити опитування клієнтських очікувань. Фото Ілюстрація Аліна Кохан

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Українські компанії автоматизують вимірювання задоволеності своїх клієнтів. Які онлайн‐сервіси найкраще аналізують досвід і лояльність аудиторії?

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Мережа «Чорноморка» пригощає своїх відвідувачів безкоштовною стравою в обмін на відгук про враження від візиту. Співвласниця Ольга Копилова, 42, каже, що це дає змогу визначати, наскільки гості залишаються задоволеними сервісом у її ресторанах. Компанія збирає та аналізує відгуки за допомогою сервісу Expirenza від monobank.

Системна робота з клієнтським досвідом (CX, або Customer Experience) — це спосіб перетворити нейтральних клієнтів на лояльних і запобігти появі критиків бренду, каже СЕО консалтингової агенції Totska CustomerVista Advising Наталя Тоцька. Інша цінність — можливість визначати пріоритети для поліпшення продукту, додає директорка з клієнтського сервісу маркетингової агенції MOKO Тетяна Мальшакова.

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