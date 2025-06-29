Мережа «Чорноморка» пригощає своїх відвідувачів безкоштовною стравою в обмін на відгук про враження від візиту. Співвласниця Ольга Копилова, 42, каже, що це дає змогу визначати, наскільки гості залишаються задоволеними сервісом у її ресторанах. Компанія збирає та аналізує відгуки за допомогою сервісу Expirenza від monobank.

Системна робота з клієнтським досвідом (CX, або Customer Experience) — це спосіб перетворити нейтральних клієнтів на лояльних і запобігти появі критиків бренду, каже СЕО консалтингової агенції Totska CustomerVista Advising Наталя Тоцька. Інша цінність — можливість визначати пріоритети для поліпшення продукту, додає директорка з клієнтського сервісу маркетингової агенції MOKO Тетяна Мальшакова.