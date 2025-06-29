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Украинские компании автоматизируют измерение удовлетворенности своих клиентов. Какие онлайн-сервисы лучше всего анализируют опыт и лояльность аудитории?
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Сеть «Черноморка» угощает своих посетителей бесплатным блюдом в обмен на отзыв о впечатлениях от визита. Совладелец Ольга Копылова, 42, говорит, что это позволяет определять, насколько гости остаются довольны сервисом в ее ресторанах. Компания собирает и анализирует отзывы с помощью сервиса Expirenza от monobank.
Системная работа с клиентским опытом (CX, или Customer Experience) – это способ превратить нейтральных клиентов в лояльных и предотвратить появление критиков бренда, говорит СЕО консалтингового агентства Totska CustomerVista Advising Наталья Тоцкая. Другая ценность – возможность определять приоритеты для улучшения продукта, добавляет директор по клиентскому сервису маркетингового агентства MOKO Татьяна Мальшакова.
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