Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Готовий, але не прибутковий. В Україні щороку виставляють на продаж десятки тисяч бізнесів. Як купити і не втратити гроші? 

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes
Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

5 хв читання

купити бізнес /з особистого архіву

Шоурум Oseredok у Києві Фото з особистого архіву

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:43 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:43

Викупити цех чи кавʼярню в Україні можна за декілька тисяч доларів протягом тижня. Проблема – реально оцінити активи і втримати клієнтів. Як придбати готовий бізнес та чи варто це робити?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Матір працювала бухгалтеркою, теща – швачка у третьому поколінні. Такої експертизи достатньо для придбання бізнесу, вирішив влітку 2023-го Андрій Збукар. «12 років займався програмуванням. Після початку вторгнення вигорів і захотів виробляти щось фізичне», – розповідає він. Вирішив ризикнути, побачивши оголошення про продаж швейного цеху у Львові. За два роки відтоді розвинув бізнес до понад 10 млн грн обороту, додає він. 

У Дарини Мартинюк перша спроба підприємництва у 2020 році була невдалою – бренд одягу Markitan проіснував півтора роки. Мрії про бізнес у сфері моди не покидали, і навесні 2025 року зʼявилась можливість купити шоурум Oseredok. «Зробила це в межах тижня», – каже підприємиця. Окупити придбання планує до літа 2026-го.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні