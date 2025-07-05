Викупити цех чи кавʼярню в Україні можна за декілька тисяч доларів протягом тижня. Проблема – реально оцінити активи і втримати клієнтів. Як придбати готовий бізнес та чи варто це робити?

Матір працювала бухгалтеркою, теща – швачка у третьому поколінні. Такої експертизи достатньо для придбання бізнесу, вирішив влітку 2023-го Андрій Збукар. «12 років займався програмуванням. Після початку вторгнення вигорів і захотів виробляти щось фізичне», – розповідає він. Вирішив ризикнути, побачивши оголошення про продаж швейного цеху у Львові. За два роки відтоді розвинув бізнес до понад 10 млн грн обороту, додає він.

У Дарини Мартинюк перша спроба підприємництва у 2020 році була невдалою – бренд одягу Markitan проіснував півтора роки. Мрії про бізнес у сфері моди не покидали, і навесні 2025 року зʼявилась можливість купити шоурум Oseredok. «Зробила це в межах тижня», – каже підприємиця. Окупити придбання планує до літа 2026-го.