«Брати більший ризик там, де банки не можуть». Як працюватиме фонд на €150 млн для малих і середніх аграріїв? Інтервʼю з керуючим партнером Деном Паськом

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

5 хв читання

Ден Пасько /надано пресслужбою, колаж: Анастасія Савеленко

Ден Пасько, керуючий партнер Diligent Capital Partners Фото надано пресслужбою, колаж: Анастасія Савеленко

Food4Impact – новий фонд на €150 млн від Diligent Capital Partners та нідерландських партнерів для українських малих і середніх фермерів і переробників. Коли перші угоди, як взяти участь і які перспективи? Інтервʼю з керуючим партнером Diligent Capital Partners Деном Паськом

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ден Пасько добре знає, як працює український агробізнес зсередини. Він увійшов у сектор ще у 2010-х, працюючи в інвестиційному департаменті президента України, а згодом – як співзасновник Diligent Capital Partners. Його портфель включає переробника олійних Allseeds та виробника комбікормів Yednistʼ.

За задумом Паська, фонд стане «швидким мостом ліквідності» між ЄС та українськими виробниками й переробниками.

