Food4Impact – новий фонд на €150 млн від Diligent Capital Partners та нідерландських партнерів для українських малих і середніх фермерів і переробників. Коли перші угоди, як взяти участь і які перспективи? Інтервʼю з керуючим партнером Diligent Capital Partners Деном Паськом

Ден Пасько добре знає, як працює український агробізнес зсередини. Він увійшов у сектор ще у 2010-х, працюючи в інвестиційному департаменті президента України, а згодом – як співзасновник Diligent Capital Partners. Його портфель включає переробника олійних Allseeds та виробника комбікормів Yednistʼ.

За задумом Паська, фонд стане «швидким мостом ліквідності» між ЄС та українськими виробниками й переробниками.