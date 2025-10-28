Українська інвестиційна компанія Diligent Capital Partners (DCP) у партнерстві з нідерландською консалтинговою фірмою 2ndAries запустила фонд Food4Impact (F4i) обсягом €150 млн для підтримки агробізнесу в Україні. Про це повідомила пресслужба DCP.

Деталі

«Через війну численні агропідприємства, фермери, переробники й логістичні компанії зіткнулися з дефіцитом фінансування. Саме для розв’язання цієї проблеми створено фонд Food4Impact, який спрямовуватиме ресурси на розвиток аграрного сектору», – пояснили в DCP.

За підтримки гарантії в €75 млн від Інвестиційної програми для України (UIF) Європейської комісії фонд надаватиме агрокомпаніям кошти на розширення виробництва, створення нових робочих місць і відновлення експортного потенціалу.

Фінансування отримають підприємства харчової промисловості та сільського господарства, які постачають продукцію на ринки Близького Сходу, Північної Африки й Азії.

Співкеруючий партнер DCP Дена Паско наголосив, що ключова особливість проєкту – оперативне виділення коштів: аграрії та агробізнес не можуть чекати рік, їм потрібні ресурси вже зараз для посівної, переробки та експорту.

«Завдяки гарантіям EU Ukraine Investment Framework у €75 млн ми з партнерами відкриваємо фонд на €150 млн. Кошти зібрано, лишається завершити формальності, аби почати інвестувати в українські компанії на початку 2026 року», – зазначив він.

Фінансування надаватиметься українським підприємствам у форматі позик для підтримки й масштабування виробництва.

Фонд діятиме через нідерландську компанію Cardano Development, яка виступає «інкубатором інноваційних фінансових ініціатив».

Контекст

DCP – фонд прямих інвестицій, орієнтований на експортно-спрямовані компанії, агробізнес, а також підприємства сектору споживчих товарів і послуг.

Ukraine Investment Framework (UIF) – частина програми Ukraine Facility з бюджетом €50 млрд для подолання наслідків війни, підтримки бізнесу, інфраструктури та сталого зростання.

Бюджет UIF: €9,3 млрд (€7,8 млрд – кредитні гарантії, €1,5 млрд – гранти, змішане фінансування й техдопомога).

На відміну від траншів за Планом України, кошти UIF не йдуть до держбюджету.

Програма працює через IFIs, DFIs та українські банки, забезпечуючи вигідне фінансування для бізнесу й держави в енергетиці, транспорті, агро, промисловості, ІТ та «зеленому переході».