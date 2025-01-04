«Війна закінчиться – грошей поменшає у десять разів». Як українському мілтек не розгубити досягнуте? Інтерв’ю Олександра Конотопського з Ajax Systems

Український hardware був непотрібним і неконкурентоздатним, доки не почалася війна і на розквітнув мілтек. Куди рухатись цьому сектору, щоб не вилетіти з ринку, голова наглядової ради та засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, 38, розповідає Дмитру Зозулі, заступнику голови праління МХП
Розмову відредаговано та скорочено для ясності.
В якій сфері працює Ajax?
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