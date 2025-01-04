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«Війна закінчиться – грошей поменшає у десять разів». Як українському мілтек не розгубити досягнуте? Інтерв’ю Олександра Конотопського з Ajax Systems

Дмитро Зозуля /з особистого архіву
Дмитро Зозуля
Контриб’ютор Forbes

4 хв читання

Олександр Конотопський, Ajax Systems /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

В Україні купують багато курки, і мало – охоронних систем. Тому для Ajax Україна – це лише 5% продажів, каже засновник Ajax Systems Олександр Конотопський Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Український hardware був непотрібним і неконкурентоздатним, доки не почалася війна і на розквітнув мілтек. Куди рухатись цьому сектору, щоб не вилетіти з ринку, голова наглядової ради та засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, 38, розповідає Дмитру Зозулі, заступнику голови праління МХП

Розмову відредаговано та скорочено для ясності.

В якій сфері працює Ajax?

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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