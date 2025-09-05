Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:45 хвилин
Залучення інвестора в розробку літієвої ділянки «Добра» на Кіровоградщині має стати першим проєктом у рамках українсько-американської угоди щодо рідкісноземельних ресурсів. Чому це може стати предметом суперечок між двома великими міжнародними компаніями – американською Critical Metals Corporation (CRML) та ірландською TechMet?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
27 серпня український уряд оголосив про підготовку конкурсу на залучення інвестора для розробки одного з найбільших літієвих родовищ України – ділянки «Добра» у Кіровоградській області. Саме її голова Офісу президента Андрій Єрмак називав першим потенційним проєктом у межах ресурсної співпраці України з США.
У березні про намір взяти участь у конкурсі на «Добру» повідомила ірландська компанія TechMet, писала Financial Times. Інвестиційним партнером TechMet у цьому проєкті є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. У 2021–2022 роках інтерес до «Доброї» публічно висловлювали китайська Shenzhen Chengxin Lithium і американська Privateer Capital.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.