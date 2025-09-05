Підписка від 49 грн
«Будемо змушені захищатись». Перший проєкт надрової угоди з США може затягнути в суди світових видобувних гігантів CRML та TechMet. Чим цінна літієва ділянка?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

літій Добра /Getty Images

Розробка літієвої ділянки «Добра» на Кіровоградщині має стати першим проєктом надрової угоди з США. Чому вона може спричинити суди між CRML та TechMet? Фото Getty Images

Залучення інвестора в розробку літієвої ділянки «Добра» на Кіровоградщині має стати першим проєктом у рамках українсько-американської угоди щодо рідкісноземельних ресурсів. Чому це може стати предметом суперечок між двома великими міжнародними компаніями – американською Critical Metals Corporation (CRML) та ірландською TechMet?

27 серпня український уряд оголосив про підготовку конкурсу на залучення інвестора для розробки одного з найбільших літієвих родовищ України – ділянки «Добра» у Кіровоградській області. Саме її голова Офісу президента Андрій Єрмак називав першим потенційним проєктом у межах ресурсної співпраці України з США. 

У березні про намір взяти участь у конкурсі на «Добру» повідомила ірландська компанія TechMet, писала Financial Times. Інвестиційним партнером TechMet у цьому проєкті є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. У 2021–2022 роках інтерес до «Доброї» публічно висловлювали китайська Shenzhen Chengxin Lithium і американська Privateer Capital.

