Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Будем вынуждены защищаться». Первый проект недрового соглашения с США может затянуть в суды мировых добывающих гигантов CRML и TechMet. Чем ценен литиевый участок?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

літій Добра /Getty Images

Разработка литиевого участка «Добра» в Кировоградской области должна стать первым проектом недрового соглашения с США. Почему оно может вызвать суды между CRML и TechMet? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:45 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:45

Привлечение инвестора в разработку литиевого участка «Добра» в Кировоградской области должно стать первым проектом в рамках украинско-американского соглашения относительно редкоземельных ресурсов. Почему это может стать предметом споров между двумя крупными международными компаниями – американской Critical Metals Corporation (CRML) и ирландской TechMet?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

27 августа украинское правительство объявило о подготовке конкурса на привлечение инвестора для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений Украины – участка «Добра» в Кировоградской области. Именно ее глава Офиса президента Андрей Ермак называл первым потенциальным проектом в рамках ресурсного сотрудничества Украины с США.

В марте о намерении поучаствовать в конкурсе на «Добру» сообщила ирландская компания TechMet, писала Financial Times. Инвестиционным партнером TechMet в этом проекте является миллиардер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. В 2021–2022 годах интерес к «Доброй» публично выражали китайская Shenzhen Chengxin Lithium и американская Privateer Capital.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні