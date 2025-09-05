Привлечение инвестора в разработку литиевого участка «Добра» в Кировоградской области должно стать первым проектом в рамках украинско-американского соглашения относительно редкоземельных ресурсов . Почему это может стать предметом споров между двумя крупными международными компаниями – американской Critical Metals Corporation (CRML) и ирландской TechMet?

27 августа украинское правительство объявило о подготовке конкурса на привлечение инвестора для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений Украины – участка «Добра» в Кировоградской области. Именно ее глава Офиса президента Андрей Ермак называл первым потенциальным проектом в рамках ресурсного сотрудничества Украины с США.

В марте о намерении поучаствовать в конкурсе на «Добру» сообщила ирландская компания TechMet, писала Financial Times. Инвестиционным партнером TechMet в этом проекте является миллиардер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа. В 2021–2022 годах интерес к «Доброй» публично выражали китайская Shenzhen Chengxin Lithium и американская Privateer Capital.