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Цінні метали в обмін на зброю. Україна здатна запропонувати Трампу корисні копалини на трильйони доларів. Що може стати на заваді?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Трамп хоче цінні метали в обмін на зброю. Що може запропонувати Україна? Фото Shutterstock

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Здається, Україна знайшла ключ до нового очільника Білого дому Дональда Трампа: рідкоземельні метали, а також літій, титан, графіт, покладами яких рясніє українська земля. Що саме Україна може запропонувати Трампу?

США збираються укласти з владою України угоду, за якою Київ отримуватиме американську допомогу в обмін на рідкоземельні метали, повідомив президент Дональд Трамп 3 лютого журналістам у Білому домі. 

У питанні врегулювання російсько-української війни досягнуто «великого прогресу», наголосив Трамп. «Ми прагнемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними металами та іншими речами», – пояснив він.

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