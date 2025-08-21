«Укрзализныця» осенью выставит на торги по аренде около 200 000 кв. м собственных производственных площадей в 10 областях и Киеве, узнал Forbes Ukraine. Это около 20% вагоноремонтных предприятий компании. Что это за активы и как УЗ собирается заинтересовать ими бизнес ?

«Время действовать быстро», – говорит СЕО УЗ Александр Перцовский на встрече с представителями бизнеса, международных финансовых институтов и профильных ассоциаций 15 августа.

До конца года чистый убыток «Укрзализныци» может достичь 18 млрд грн – почти в три раза больше, чем в прошлом. Объемы перевозок грузов, которые дают 80% дохода компании, за время войны сократились почти вдвое, до 160 млн т в год.