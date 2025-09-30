Група «Асканія» об’єднує 12 різних бізнесів із загальним виторгом 14 млрд грн. Серед них – вирощування троянд, соуси для McDonald’s, енергетика і навіть лижна траса «Протасів Яр» у Києві. Як їй вдається масштабувати кожен із цих напрямів в умовах війни? Розповідає СЕО групи «Асканія» Сергій Жила.
«Коли інші гравці ринку зупинилися і чекають, той, хто інвестує, підписує контракти з новими виробниками чи клієнтами – збільшує частку на ринку», – каже СЕО групи «Асканія» Сергій Жила, 46.
«Асканія» – багатопрофільний холдинг Валерія і Сергія Горбанів. Працює понад 25 років на ринку і об’єднує 12 бізнесів.
