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Завод групи «Асканія» виробляє квас, сидр, енергетик, лимонад /надано пресслужбою
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Наздогнати «Квас Тарас». «Асканія Бевериджиз» інвестувала €1,6 млн у виробництво кваса «Ярило» у Запоріжжі. Чи допоможе це обійти конкурентів на ринку у 2 млрд грн

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

3 хв читання

Завод групи «Асканія» виробляє квас, сидр, енергетик, лимонад і напої «власних торгових марок» для продуктових мереж. Фото надано пресслужбою

Компанія «Асканія Бевериджиз», що входить у групу «Асканія» Валерія Горбаня, закупила нову виробничу лінію квасу на заводі у Запоріжжі. Що це змінить у конкуренції з гігантами галузі?

На третій рік війни група «Асканія» розширює у Запоріжжі виробництво квасу. Нова баночна лінія, яку закупили у 2024 році, дозволить збільшити потужності виготовлення напою втричі – з 2000 до 6000 банок на годину, каже СЕО групи компаній «Асканія» Сергій Жила.

Ключовий бренд виробника – «Ярило», у планах – запустити ще три. Нова лінія на заводі у Запоріжжі почне працювати у квітні 2025 року.

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