Абсолютними лідерами за кількістю терміналів самообслуговування на українському ринку є дві фінкомпанії, а серед банків у топ-3 – лише один представник. Новачки ринку стрімко увійшли до числа найбільших. Хто у топсписку за кількістю терміналів в Україні?