Почти 73 млн роз в год. Куда инвестирует и как растет группа «Аскания». Интервью с СЕО Сергеем Жилой

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

8 хв читання

СЕО «Асканії» Сергій Жила про те, куди інвестує і як зростає група /предоставлено пресс-службой

СЕО группы «Аскания» Сергей Жила. Фото предоставлено пресс-службой

Группа «Аскания» объединяет 12 разных бизнесов с общей выручкой 14 млрд грн. Среди них – выращивание роз, соусы для McDonald's, энергетика и даже лыжная трасса «Протасов Яр» в Киеве. Как ей удается масштабировать каждое из этих направлений в условиях войны? Рассказывает СЕО группы «Аскания» Сергей Жила.

«Когда другие игроки рынка остановились и ждут, тот, кто инвестирует, подписывает контракты с новыми производителями или клиентами – увеличивает долю на рынке», – говорит СЕО группы «Аскания» Сергей Жила, 46.

«Аскания» – многопрофильный холдинг Валерия и Сергея Горбаней. Работает более 25 лет на рынке и объединяет 12 бизнесов. Среди них – крупнейшая в Европе компания по выращиванию роз «Аскания Флора», вторая по величине сеть терминалов самообслуживания в Украине City24, лыжная трасса «Протасов Яр» в Киеве, производитель кваса «Ярило», соусов «Аскания Пак» для McDonaldʼs и KFC.

