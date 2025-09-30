Группа «Аскания» объединяет 12 разных бизнесов с общей выручкой 14 млрд грн. Среди них – выращивание роз, соусы для McDonald's, энергетика и даже лыжная трасса «Протасов Яр» в Киеве. Как ей удается масштабировать каждое из этих направлений в условиях войны? Рассказывает СЕО группы «Аскания» Сергей Жила.

«Когда другие игроки рынка остановились и ждут, тот, кто инвестирует, подписывает контракты с новыми производителями или клиентами – увеличивает долю на рынке», – говорит СЕО группы «Аскания» Сергей Жила, 46.

«Аскания» – многопрофильный холдинг Валерия и Сергея Горбаней. Работает более 25 лет на рынке и объединяет 12 бизнесов. Среди них – крупнейшая в Европе компания по выращиванию роз «Аскания Флора», вторая по величине сеть терминалов самообслуживания в Украине City24, лыжная трасса «Протасов Яр» в Киеве, производитель кваса «Ярило», соусов «Аскания Пак» для McDonaldʼs и KFC.