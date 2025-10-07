Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:56 хвилин
У 2025-му Berta Group Олександра Бережанського може досягти 15 млрд грн виторгу. Група об’єднує дистрибуцію, логістику, ритейл, імпорт. Бережанський з партнерами інвестує у ресторани та готелі в Україні та за кордоном. Як він будує бізнес та чи готовий його продати? Про це бізнесмен розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Тренер із переговорів колись сказав мені: потрібно зробити блок про гумор у переговорному процесі. Гумор дуже часто допомагає», – каже власник Berta Group Олександр Бережанський.
Музикант і диригент за освітою, Бережанський у бізнесі з початку 1990-х. Його компанії Berta Group – 33 роки. Група працює з понад 100 міжнародними та українськими виробниками – від глобальних лідерів фуд-сегмента Nestle і Mars до нонфуд-гігантів LʼOreal і Henkel. Це забезпечує присутність понад 25 000 товарних одиниць у близько 35 000 торгових точках у 10 областях України.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.