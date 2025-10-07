У 2025-му Berta Group Олександра Бережанського може досягти 15 млрд грн виторгу. Група об’єднує дистрибуцію, логістику, ритейл, імпорт. Бережанський з партнерами інвестує у ресторани та готелі в Україні та за кордоном. Як він будує бізнес та чи готовий його продати? Про це бізнесмен розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine

«Тренер із переговорів колись сказав мені: потрібно зробити блок про гумор у переговорному процесі. Гумор дуже часто допомагає», – каже власник Berta Group Олександр Бережанський.

Музикант і диригент за освітою, Бережанський у бізнесі з початку 1990-х. Його компанії Berta Group – 33 роки. Група працює з понад 100 міжнародними та українськими виробниками – від глобальних лідерів фуд-сегмента Nestle і Mars до нонфуд-гігантів LʼOreal і Henkel. Це забезпечує присутність понад 25 000 товарних одиниць у близько 35 000 торгових точках у 10 областях України.