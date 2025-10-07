В 2025-м Berta Group Александра Бережанского может достигнуть 15 млрд грн выручки. Группа объединяет дистрибуцию, логистику, ритейл, импорт. Бережанский с партнерами инвестирует в рестораны и гостиницы в Украине и за границей. Как он строит бизнес и готов ли его продать? Об этом бизнесмен рассказал в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine

«Тренер по переговорам когда-то сказал мне: нужно сделать блок о юморе в переговорном процессе. Юмор очень часто помогает», – говорит владелец Berta Group Александр Бережанский.

Музыкант и дирижер по образованию, Бережанский в бизнесе с начала 1990-х. Его компании Berta Group – 33 года. Группа работает с более чем 100 международными и украинскими производителями – от глобальных лидеров фуд-сегмента Nestle и Mars до нонфуд-гигантов LʼOreal и Henkel. Это обеспечивает присутствие более 25 000 товарных единиц в 35 000 торговых точках в 10 областях Украины.