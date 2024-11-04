Гігавати в окупації. Forbes Ukraine розібрався, хто з інвесторів в альтернативну енергетику найбільше втратив від війни. Інфографіка

Російські війська у 2022-му окупували територію Україну, на якій розміщувалось 16 ГВт генерувальних потужностей, з них 13% – зелена енергетика. Наразі в окупації 13 вітроелектростанцій загальною потужністю понад 1300 МВт і майже 80 сонячних станцій на 600 МВт. Чиї потужності залишились по той бік лінії фронту?

Завдяки розслідуванню Bihus.Info про виплати сонячним станціям на окупованих територіях, які належать Олегу Шурмі (братові заступника голови Офісу президента), в українців могло скластися враження, що енергобізнес Шурми найбільше постраждав унаслідок російського вторгнення.

Це не так: Gelios Capital Олега Шурми і партнерів лише замикає десятку компаній, чиї генерувальні потужності залишилися на окупованій території.