Гігавати в окупації. Forbes Ukraine розібрався, хто з інвесторів в альтернативну енергетику найбільше втратив від війни. Інфографіка

Російські війська у 2022-му окупували територію Україну, на якій розміщувалось 16 ГВт генерувальних потужностей, з них 13% – зелена енергетика. Наразі в окупації 13 вітроелектростанцій загальною потужністю понад 1300 МВт і майже 80 сонячних станцій на 600 МВт. Чиї потужності залишились по той бік лінії фронту?
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Завдяки розслідуванню Bihus.Info про виплати сонячним станціям на окупованих територіях, які належать Олегу Шурмі (братові заступника голови Офісу президента), в українців могло скластися враження, що енергобізнес Шурми найбільше постраждав унаслідок російського вторгнення.
Це не так: Gelios Capital Олега Шурми і партнерів лише замикає десятку компаній, чиї генерувальні потужності залишилися на окупованій території.
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