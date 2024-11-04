Гигиваты в оккупации. Forbes Ukraine разобрался, кто из инвесторов в альтернативную энергетику больше всего потерял от войны. Инфографика

Российские войска в 2022 году оккупировали территорию Украины, на которой размещалось 16 ГВт генерирующих мощностей, из них 13% – зеленая энергетика. В настоящее время в оккупации 13 ветроэлектростанций общей мощностью более 1300 МВт и около 80 солнечных станций на 600 МВт. Чьи мощности остались по ту сторону линии фронта?

Благодаря расследованию Bihus.Info о выплатах солнечным станциям на оккупированных территориях, принадлежащих Олегу Шурме (брату заместителя главы Офиса президента), у украинцев могло сложиться мнение, что энергобизнес Шурмы больше всего пострадал в результате российского вторжения.

Это не так: Gelios Capital Олега Шурмы и партнеров только замыкает десятку компаний, чьи генерирующие мощности остались на оккупированной территории.